Frymburk, Lipno nad Vltavou/VIDEO/ - Nejtěžší fázi přípravy ledového oválu ve Frymburku má jeho správce, Antonín Labaj, za sebou, ale kroužit po zamrzlé hladině s šestikolkou bude ještě pár dnů, aby si bruslaři užili hladkou plochu bez větších nerovností.

"Napřed musíme strhnout sníh, pak dráhu rozšíříme a pustíme se do broušení," říká. "Led není tak kvalitní, jak by měl být, je na něm vrstva provzdušného zledovatělého sněhu. Mráz nám bude pomáhat v tom, abychom dosáhli požadované tloušťky ledu. V úterý jsem naměřil dvanáct až patnáct centimetrů, je to hodně nerovnoměrné."

V Lipně nad Vltavou jsou na tom s přípravami magistrály o poznání lépe, první odvážlivci už okruh, který má letos úctyhodné čtyři kilometry a široký je kolem deseti metrů, projeli. "V průměru má led třináct centimetrů," upřesnil lipenský starosta Zdeněk Zídek, který s kolegy-ledaři usedá za řídítka šestikolky každý den. "Pokusil jsem se to prorazit směrem na Frymburk, ale zatím se nedaří."

Otevření magistrály pro veřejnost plánují na Lipně na víkend. "Budeme se snažit led dál uhlazovat a asi ho i v noci začneme kropit, aby byl co nejhladší," dodal starosta.

„V úterý ráno jsme při dvou kontrolních sondách naměřili 11 a 13 centimetrů," doplnil informace o aktuální situaci na jezeře mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek. "V pondělí to bylo sedm, takže je vidět, že led poměrně rychle nabírá na síle. Bezpečná tloušťka pro hromadné bruslení je 18 centimetrů, proto doporučujeme, aby lidé ještě vydrželi a zbytečně neriskovali. Ze zkušenosti víme, že tloušťka ledové pokrývky je na Lipně velmi proměnlivá. Na některém místě můžete naměřit 15 centimetrů a opodál třeba jen pět. Proto je důležité počkat na důkladné promrznutí a nic neuspěchat."



První fázi přípravy magistrály ve Frymburku ve videu pro Českokrumlovský deník přiblížil správce Antonín Labaj.