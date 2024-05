Technické služby Blatná slaví letos 50 let. Zvou na prohlídku svých provozoven

Technické služby města Blatné slaví v letošním roce 50 let od svého založení, při této příležitosti zvou veřejnost na prohlídku svých provozoven. Lidé se tak mohou během pátku 3. a soboty 4. května podívat například na skládku, do rekreačního areálu, do plynové kotelny v Čechově ulici, otevřeno bude také krematorium a pohřebiště.

Technické službu města Blatné pořádají den otevřených dveří ve svých provozovnách. | Foto: TS města Blatné