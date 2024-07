Divadelní soubor Skupa Mladějovice, pod režijním vedením Vladimíra Riederera, si pro diváky připravil rozvernou komedii Kdo uvaří večeři? a přenesl je do New Yorku mezi burziány, sice házející miliony, ale jinak se starostmi běžných smrtelníků. Třeba Jim, žijící se svou milou Helenou takzvaně „na psí knížku“, řeší, jak uvařit večeři pro svého šéfa Billa s manželkou Nancy, uznávající pouze tradiční manželské páry. Helena se samozřejmě urazí, že pouze „jakomanželku“ hrát nebude a odejde, čas nemají ani bývalé lásky, ani spolehlivá sekretářka Terri. Role manželky se nakonec originálním způsobem ujme služebná Edna, ovšem během přípravy na večeři se objeví nejen usmířená Helena, ale překvapivě i Terri a maléry jsou na světě. Naštěstí se ukáže, že ani vzorný a ctnostný Bill není tak úplně bez chybičky a kardinální otázku, kdo nakonec tu večeři uvaří, vyřeší v úplném závěru výbuch papiňáku…

Téměř profesionální výkony účinkujících rozesmály i pobavily téměř tři sta diváků z celého Strakonicka a samotné herce určitě potěšil dlouhý potlesk a s úsměvem se vrátili na jeviště poděkovat a také zatleskat výbornému publiku. Svatý Florián, patron hasičů, ve spolupráci se svatým Vítem, patronem divadelníků, zajistili pořádajícím místním hasičům ideální letní počasí a všichni přítomní si z dalšího divadelního „večera pod hvězdami“ odnášeli spoustu zážitků.

A protože dobře slyšící divák je nejlepší divák, opět zvláštní poděkováním skvělému zvukaři, kterého nerozhodily ani do New Yorku se příliš nehodící zvuky kombajnu, ani přátelsky úsměvné poznámky, že v klidném tichém vesnickém večeru by dovedl divadelní představení nazvučit každý…

Mladějovičtí ochotníci děkujeme. Hráli jste u nás popáté (2014 Fantomas, 2015 Anděl, 2017 Tchýně, 2021 Benátky), poprvé právě před deseti lety a věříme, že nikoli naposledy. Jsme rádi, že se Vám u nás také líbí. Ať se daří a byl to zkrátka další, mimořádně povedený divadelní večer.

Miroslava Šobr, starosta SDH Tažovice