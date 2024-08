Ve Strakonicích už dnes není problém objednat si například Drink servis. Co to znamená? Jednoduše to, že když na party přijedete autem stoprocentně přesvědčení o tom, že dnes pít nebudete a nějak se to zvrtne, máte ještě záložní plán, jak se dostat domů i s autem. Stačí si zavolat Drink servis. „Pro zákazníka přijede řidič taxíku a veze s sebou ještě jednoho náhradního řidiče, který odveze klientův vůz. Lidé tuto službu teprve začínají využívat, moc o ní nevědí. Ale určitě to pro nás není problém,“ zmínil taxikář společnosti Taxi 4U s tím, že zákazník pak zaplatí částku, jako kdyby jel dvěma taxíky.