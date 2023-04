Velikonoční sobota ve Strakonicích se nesla v duchu kouzla tetování. Kulturní dům hostil již 18. ročník festivalu Tattoo Jam. „Měl skvělou atmosféru,“ říká za organizátory strakonický tatér Pavel Paya Koubek.

Tattoo Jam Strakonice, 18. ročník. | Foto: Ivana Řandová, Strakonice

To potvrdila i externí fotografka Strakonického deníku Ivana Řandová. „Tuhle akci fotím už mnoho let a vždy mne to baví. Stejné to bylo i letos – skvělá atmosféra a hodně krásných námětů,“ myslí si Ivana Řandová.

V sobotu 8. dubna dorazilo do Strakonic na 40 tetovacích studií, což představovalo kolem 60 umělců. „Podle prodaných lístků dorazilo přes 600 návštěvníků, dohromady festivalem prošlo tak kolem 1000 lidí,“ dodal Pavel Koubek.

Oproti loňsku byla návštěvnost přibližně o 150 lidí nižší. „Nevíme důvod, ale méně návštěvníků zas tak na škodu nebylo. Bylo trochu víc místa a na večerní program bylo narváno,“ myslí si Pavel Koubek.

Strakonická tetovací show má reputaci po celé republice. Říká to Petr s tetovacího studia Rasg tattoo crew Liberec, které v roce 2019 získalo hlavní cenu za model Agnes skoč na pívo. „Tattoo Jam ve Strakonicích je super akce a byli jsme tam už třikrát. Podle mého názoru patří mezi nejlepší, které znám. Letos jsme bohužel přijet nemohli, ale za rok se stavíme určitě,“ říká liberecký tatér.

Festival Tattoo Jam vznikl v roce 2003, stejně jako Tattoo Club Strakonice, který je hlavním pořadatel akce. Už první ročník, který se uskutečnil v rockovém klubu na Křemelce, zaznamenal fenomenální úspěch a festival patří právem mezi prestižní akce ve Strakonicích. Od roku 2004 se už Tattoo Jam koná v kulturním domě. Loňský 17. ročník se konal po dvouleté covidové přestávce.