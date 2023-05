Takto vypadala záchrana Mutěnického jezu na Volyňce

Dnes se v rubrice RETRO vrátíme do 60. let, kdy se Mutěnický jez na řece Volyňce těsně před Strakonicemi dostal do havarijního stavu a byla nutná jeho oprava.

Mutěnický jez v 60. letech. | Foto: archiv Jana Malířského, Strakonice