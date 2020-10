„Tak vyrovnané jsem to opravdu nečekal. O to víc si vítězství,“ naráží na průběh prvního kola Tomáš Fiala. V něm totiž svého protikandidáta předstihl o 4857 hlasů, což je 12,83 procenta.

Nejprve dovolte gratulaci k volebnímu úspěchu.

Moc děkuji.

Asi vám v průběhu sčítání výsledků druhého kola nebylo chvilkami do smíchu. Jaké tedy byly vaše pocity, když bylo jasné, že jste uspěl?

Bylo to pravdu velmi těsné vítězství, a o to více si ho cením a vážím. A moc rád bych prostřednictvím Strakonického deníku poděkoval Luboši Peterkovi za velmi korektní a rovný přístup v kampani. A pochopitelně i všem voličům, kteří mě podpořili i ve druhém kole.

Kdy vám bylo nejhůře?

Přesně ve chvíli, kdy to bylo jen o 13 hlasů. To byla spočtena Radomyšl.

Z prvního kola jste šel s uklidňujícím náskokem téměř 5000 hlasů (přesně 4857). Čím si vysvětlujete takovou změnu ve druhém kole?

Řekl bych, že změnou spektra voličů. Když si vezmeme současnou situaci v České republice ohledně covidu a kritiky zdravotnictví, je to jasné. A já jsem představitelem tohoto nyní ostře sledovaného resortu. Další vliv určitě měla skutečnost, že řada neúspěšných kandidátů podpořila Luboše Peterku. Ale o tom volby jsou.

Objevil se i názor, že jste velmi úspěšný ředitel a schopný manažer. A že jste mnohem cennější na tomto místě ve strakonické nemocnici než v politice.

Řada voličů mi řekla to samé a já si této upřímnosti cením.

Na kolik mohou být jejich obavy ohledně vašeho času na nemocnici oprávněné?

V první řadě musím říct, že mám v nemocnici velmi spolehlivý tým spolupracovníků – zástupce Michala Pelíška, hlavní sestru Editu Klavíkovou, primáře jednotlivých oddělení a mnoho dalších. Bez nich a bez jejich pomoci by nešlo nemocnici vést. A tak to bude i nadále. Za sebe mohu slíbit, že nebudu upřednostňovat politiku nad zájmy nemocnice, jejích pracovníků a pacientů.

Je pravda, že vás ke kandidatuře v senátních volbách přemluvil bývalý senátor a lidovec Josef Kalbáč?

Ano, je to pravda. Také on měl vliv na moje rozhodnutí jít do voleb (úsměv).

Už víte, co vás čeká v nejbližších dnech?

V první řadě trocha odpočinku. Přiznávám, že se opravdu hodně těším na tenis.