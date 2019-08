Také domov sv. Linharta v Chelčicích sbírá kabelky na pomoc talentovaným

Chelčice – Stále nám nosíte dary do Kabelkového veletrhu, a to jak do redakce Strakonického deníku, tak i na další sběrná místa.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/MiroslavKucej

Že si máme vyzvednout kabelky na veletrh už nám volali také z Chelčického domova sv. Linharta. Všem, co v Chelčicích nechali kabelku, děkujeme! Věci budou nabídnuty 4. září v IGY České Budějovice k prodeji na veletrhu kabelek. Výtěžek půjde nadaci Jihočeské naděje, která podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti. Pokud máte doma kabelky, které už nenosíte a jinému by mohly udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my si k vám pro kabelky přijedeme. SBĚRNÁ MÍSTA: Redakce Strakonického deníku, Lidická 169, Strakonice, tel. 724020786, 602667,620. Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, tel. 383 382 625. Bezinka, Bezobalový obchod Strakonice, Nábřeží Otavy 328, tel. 608 231 233 Nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, sekretariát. Svaz žen Radomyšl, sběrné místo budova úřadu městyse Svaz žen Osek, sběrné místo OÚ, Jitka Brejchová, tel. 725 056 606. Sociální podnik STEJIKA, s.r.o., Hradební 329, Strakonice,Ivana Kadochová , tel 603 184 421 Kolářova knihovna Katovice, Husovo náměstí 5, Katovice, tel. 383 399 162 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, e-mail: msvodnany@seznam.cz, ředitelka Mgr. Ivana Kašová 606 483 900 Svaz žen Sedlice, budova obecního úřadu Sedlice Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83/II, ředitelka Mgr. Lucie Kolesová, 774 782 082

Autor: Klára Alešová