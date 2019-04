Vodňany – V pátek 26. dubna pokračovala v městském centru výstava historie kanoistiky, která byla zahájena už ve čtvrtek 11. dubna, kdy se sešli vodáci z Vodňan, aby si předali vzpomínky u fotek z historie kanoistiky.

Podělili se s námi o příhody cest do zahraničí a opravy lodí na dravých řekách Alp. Vodák Stanislav Podlaha o výstavě řekl: „Vodáctví v minulé době bylo o dobrodružství a zážitcích, kamarádství v době, kdy nebyla svoboda pohybu a názorů, ale vodáctví takové bylo. Jen vy a řeka. Naprostá svoboda a zájezdy do zahraničí i do Alp. Byla to úžasná doba být mezi kanoisty z Vodňan.“