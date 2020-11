Tuto větu, byť v poněkud jiné podobě, mám v mysli zapsanou už asi tři roky. Řekla mi ji jedná známá, když jsem jí popisoval zážitky z návštěvy hřbitovu v obci Velhartice na Klatovsku. Ona známá měla a má jaksi blízko k věcem, které úplně tak nesouvisí s kolem nás viditelným světem…

Hřbitov ve Velharticích je, nebo má být místem, kde se projevuje negativní energie. Důvodů může být několik, ale vždy jde o události, ve kterých hrají hlavní roli smrt, utrpení, mučení, prokletí a podobné kratochvíle. Dokonce se říká, že tento hřbitov posloužil Karlu Jaromíru Erbenovi jako předloha pro jeho baladu Svatební košile ze sbírky Kytice. Ale to je opravdu jen pověst a sám Erben to ani nikdy nepotvrdil.

Ale doložená je jiná věc, a to obřad zombie, tedy oživení mrtvoly. Mělo se tak stát na podlaze v chodbě kostela, na jejíž dlažbě je viditelný kříž. Odmítnutý mládenec požádal vědmu o vzkříšení svého mrtvého kamaráda, který padl ve válce a jeho milá mu zůstala věrná. Podle pověsti se oživení podařilo a zlo se od té doby na hřbitově a v blízkosti kříže ukrývá.

To ale není vše a pokud budete pátrat dál, najdete příběh zaživa upálených obchodníků, které lupiči zavřeli v tehdy dřevěném kostele. A nebo o mrtvé dívce, jejíž tvář se zjevuje na zdi kostela…

Buď jak buď, hřbitov ve Velharticích patří mezi místa, kde „něco je.“ Pokud máte alespoň trochu senzitivní sklony, ucítíte určité chvění, spatříte podivné lámání světla, jako by v křeči zkroucené stromy a ve chvění vzduchu nad náhrobky rozeznáte třeba i obrysy trpících tváří. Ale nejvíce vás zarazí zvláštní ticho. Jakoby by mizelo z tohoto světa… A pokud budete mít po návštěvě hřbitova nějakou dobu stále pocit, že vás něco sleduje, vezte, že jste si možná s sebou odvezli ducha. Ale nebojte, déle jak týden s vámi prý nevydrží. Nevěříte? Nevadí, zajeďte tedy do Velhartic a uvidíte sami. Ale buďte opatrní, věci mezi nebem a zemí opravdu existují…