„Neuvěřitelný příběh lidské bezcitnosti vůči zvířecímu životu, který nakonec dopadl šťastně, začal nedomyšleným ekonomickým nápadem. Jedno slovenské rolnické družstvo si všimlo, že cena oslího mléka v EU je velmi vysoká,“ popsal mluvčí táborské zoologické zahrady Filip Sušanka.

Bez velkého přemýšlení si proto družstvo pořídilo největší stádo oslů na Slovensku a u všech více než 60 samic vyvolalo hyperovulaci, aby všechny zabřezly.

Zde však nastal první zádrhel. „Nenechali provést ultrazvukové vyšetření, aby zjistili počet zárodků. To je přitom při vyvolání hyperovulace naprostou nutností, protože pokud se mláďat vyvíjí víc, tak nepřežijí a ještě přímo ohrozí život klisny,“ vysvětlil ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Když si tuto svoji zásadní chybu lidé z vedení rolnického družstva uvědomili, rozhodli se pro nečekané řešení.

„Dohodli se s polskými jatky, že všechny březí oslice pošlou na smrt. Takovou prasárnu a neúctu k životu jsem už hodně dlouho neviděl. Zbytečné zabíjení zvířat naprosto odsuzuji, navíc pokud jde o březí samice s ověřeným původem. To soudného člověka snad ani nemůže napadnout,“ nešel ředitel táborské zoo Korec pro ostrá slova daleko.

Zvolené definitivní řešení se však nelíbilo veterinářce a ošetřovatelům, kteří se o oslice starali. Ze své vlastní iniciativy proto oslovili zoologické zahrady a soukromé chovatele.

„Jen díky jejich obrovské snaze a hlavně citlivému přístupu se podařilo všechny samice zachránit. Do hledání nového domova, kde by mohly oslice v klidu a bezpečně žít, se zapojila i zoologická zahrada v Táboře. Čtyři samice koupila přímo ZOO Tábor, mnoha dalším pomohla nalézt soukromé chovatele, kteří si je také koupili,“ popsal záchranu zvířat Evžen Korec.

Nové táborské oslice jsou zatím na deponovaném pracovišti, dvě už porodily zdravá mláďata. „Bohužel další dvě měly velmi komplikovaný porod právě kvůli tomu, že měly dva plody, jednu jsme dokonce museli převézt na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde ji nakonec zachránili. Jejich mláďata se však narodila už mrtvá. Potvrdilo se tím jen to, jak je zanedbání péče a neprovedení ultrazvukového vyšetření nebezpečné. Slušný chovatel by to nikdy nedopustil,“ zdůraznil ředitel.

Posláním táborské zoologické zahrady je ochrana a chov ohrožených druhů zvířat. „Že nemusí jít zrovna o exotické druhy, dokládá i tato aktuální podařená záchrana oslů odsouzených ke zbytečné a neskutečně kruté smrti. Velmi mě těší, že jsme mohli pomoci zachránit nevinné zvířecí tvory a nabídnout jim důstojné životní podmínky. Ke zvířecímu utrpení nemůžeme zůstat lhostejní,“ uzavřel ředitel zoo Korec.

