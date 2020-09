Letošní devětadvacátý ročník tradičního táborského festivalu bude komornější. Bez ceremoniálu i pochodu, zato však nabídne program zdarma. Jedním z vrcholů bude i představení nové aranže husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Již nyní se můžete podívat, jaká byla Táborská setkání v loňském roce.

Táborská setkání 2019. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Do příprav letošních Táborských setkání zasáhl příchod koronavirové epidemie. Čeká ho proto výrazně odlišný režim od posledních ročníků. Na Žižkově náměstí bude chybět pódium, nahradí ho stylizované staročeské trhy, které se potáhnou až k Tržnímu náměstí a náměstí Mikuláše z Husi. Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka bude program rozdroben do desítek menších scén. „Důvodem je to, aby nedocházelo ke kumulování návštěvníků,“ vysvětlil.