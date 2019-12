Novým předsedou Svobodných v Jihočeském kraji se stal Aleš Procházka, devětadvacetiletý pedagog z Písku. Na tomto postu vystřídal Libora Vondráčka, který byl v polovině října zvolen republikovým předsedou Svobodných.

Aleš Procházka je absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity a působí jako pedagogický pracovník. U jihočeských Svobodných byl doposud dlouholetým místopředsedou krajského sdružení. Místopředsedy krajské organizace nadále jsou Philip Prentis, Miroslav Král a Jan Kadlec.

Nově zvoleného předsedu čekají hned v následujícím roce dva důležité úkoly, měl by nabídnout voličům kvalitní kandidáty do voleb jihočeského krajského zastupitelstva na podzim 2020 a stabilizovat krajské sdružení Svobodných. „Svobodní na jihu Čech nejsou v příliš dobré kondici, proto mým prvořadým úkolem, společně s kolegy místopředsedy, bude stabilizovat a rozšířit členskou základnu našeho sdružení,“ říká Aleš Procházka. „Nepůjde to snadno, ale věřím, že věrní příznivci svobody, osobní odpovědnosti a štíhlého státu, který nehází svým občanům klacky pod nohy, nás nenechají ve štychu,“ dodal Aleš Procházka.