Světlík - Večer 6. září probíhala na návsi ve Světlíku průjezdní kontrola vozidel jubilejního desátého ročníku South Bohemia Classic. Na návsi se tak shromáždilo několik desítek přihlížejících. Pozdní hodina nebránila ani účasti malých dětí na akci. Proto nebyly výjimkou ani tříleté děti mávající vlajkami s obdivnými pohledy na naleštěná vozidla. Zhruba přes 150 vozidel bylo ke spatření na trase do další průjezdní kontroly v Dolní Vltavici.

Mezi řidiči se objevil i známý moderátor Rey Koranteng, který se ovšem ve Světlíku nezastavoval a namířil si to rovnou do Dolní Vltavice. Do červeného kabrioletu Škody Felicia (r.v. 1961) usedl v dobovém oblečení spolu s navigátorem Františkem Poláčkem. V sobotu závod pokračuje II. etapou o délce 259 km, vedoucí z Dolní Vltavice přes Přední Výtoň – Český Krumlov – Kaplici – Baronův most a končí opět v Dolní Vltavici.