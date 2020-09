V pondělí 28. září po mši svaté do kostela sv. Václava v Plané nad Lužnicí putoval nový zvon, sv. Václav. Jméno dostal po patronovi kostela i české země, navíc si vysloužil přezdívku covidový. Zvon o váze 180 kilogramů ulitý z klasické zvonoviny do věže dopravil jeřáb, tuto událost si i přes déšť nenechalo ujít mnoho zvědavců.

V pondělí 28. září byl po půl 12 dopoledne na věž kostela sv. Václava v Plané nad Lužnicí jeřábem vyzdvižen a zavěšen stejnojmenný zvon z dílny myslkovického mistra zvonaře Michala Votruby. Týž den odpoledne začal plnit svůj účel. | Video: Lenka Pospíšilová

Planá má tak podle mistra zvonaře Michala Votruby z nedalekých Myslkovic na několik set let vystaráno. „Bude nás doprovázet v dobách dobrých i smutných, ale to snad co nejméně. Doufám, že mu budete naslouchat a přijmete ho za svůj,“ podotkl k Plánským v sobotu během jeho žehnání.