Sváteční atmosféra hasne, budějovické adventní městečko se stěhuje do skladu

Stánky, které po celý advent lemovaly českobudějovické náměstí, začali rozebírat dělníci. Stavby se stejně jako v předchozích letech postupně přesunou do skladu. Zmizí i pódium a další součásti adventního městečka, ale kluziště, vyhlídkové kolo, dětský kolotoč a některé stánky s občerstvením na náměstí zůstanou až do 31. prosince. Až do soboty si můžete v době od 10 do 21 hodin přijít zabruslit okolo Samsonovy kašny nebo se pokochat pohledem na náměstí z výšky. Dětský kolotoč se každý den roztáčí naposledy před 20. hodinou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte