Malá připomínka této atmosféry se vrátila 12. dubna 2021. Ale opravdu jen malá, čtvrtinová. Do lavic zasedlo na 250 dětí, ale za normálu by jich byla téměř tisícovka.

Ale vraťme se k ránu 12. dubna. Děti mohou zpátky do škol, i když za přísných opatření. Vstupuji společně s dětmi do budovy hlavním vchodem a stejně jako ony, i já mám na obličeji roušku. „Je to divné, ale už jsem si zvykla,“ říká jedna ze školaček. Nad otázkou, zda se těšila do školy, krčí rameny. „Nevím. Na jednu stranu docela jo, i když učení přes počítat bylo dobré. A s holkama jsem se někdy viděla, někdy jsme si jen volaly nebo psaly. Ale jinak nebylo špatné být doma,“ dodává. Podle elánu, se kterým se bavila před školou se spolužačkami, je ale téměř jisté, že návrat do školy až zas tak velkou tragédií nebude.

Učitelé jsou na tom ale úplně jinak. Na většině z nich je sice vidět radost, ale také nervozita, únava a tak trochu i nejistota. „Zlomový bude čtvrtek, kdy je druhé testování. Snad budou testy stejně negativní, jako dnes,“ doufal v pondělí 12. dubna ředitel školy Rudolf Prušák.

Naráží tím na jednu z nejvíce diskutovaných věcí – samotesty. Žáci si mají podle instrukcí svého učitele sami otevřít obálku s antigenním testem, provést jej a pak asi 15 minut čekat na výsledek.

Učitelka 4.B Petra Vlčková má ve třídě běžně 28 dětí. Tu musela rozdělit na chlapce a dívky, aby dodržela podmínku maximálně 15 dětí ve třídě. Chlapcům pak podala výklad a instruktáž jak samostest provést. "Paní učitelko, nemůžu roztrhnout tu obálku, kloužou mi ruce," znělo z lavic. Přesto se nakonec všem podařilo celou proceduru zvládnout a začalo čekání na výsledek. „Negativní, já taky, co ty, to je super.“ Kluci ze 4.B učitelky Petry Vlčkové obstáli na výbornou. „Je to pro děti takové zajímavé téma. Tím máme první hodinu za sebou a můžeme se začít učit,“ říká učitelka.

Učit? Trochu silné slovo. „Spíše opakovat, povídat si a pomalu opět navodit režim školy. Ovšem bez známkování,“ dodala Petra Vlčková. I když se může zdát, že chybí přísnost a větší „tah na bránu“, pravda je mnohem prostší. Kvůli rotaci její třída příští týden opět skončí na distanční výuce a přenechá školu svým spolužákům.