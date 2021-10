Poetický večer hudebně doprovodil Martin Patras z šumavské kapely Walden a Tomáš Hauser. Pod Stolem je do konce října vystaveno dílo žijící legendy šumavského undergroundu, poezie v obrazech s názvem Zpřítomnění aneb pocity Františka Klišíka poety, jenž si pomalu zvyká, kterak jej osud žvýká, jak jej drtí ústa smrti do neuvěřitelné podoby stravitelné. Tomáš Hauser je autorem obrazů velké knihy básní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.