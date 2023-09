V sobotu 9. září se uskutečnil v pořadí 8. ročník obnovené motocyklové Soutěže Šumavou, tedy závodu historických soutěžních motocyklů. Startovní a cílové depo bylo stejně jako loni na strakonickém hradě – v nádherných prostorách centrálního, tedy druhého nádvoří, pod kultovní strakonickou věží zvanou trochu Jawácky: „Rumpál“.

Jak informoval ředitel soutěže Štěpán Kučera, k zápisu do závodu se dostavilo celkem 117 jezdců, kteří prošli formální a technickou přejímkou. Od 10.30 hodin následovala rozprava s jezdci. "Úderem jedenácté hodiny a jedné minuty se spustilo startování. Letos kvůli zvláštní zkoušce číslo jedna, která již byla součástí 1. etapy závodu, vždy startoval jen jeden závodník v jedné minutě," vysvětlil.

Až na dva jezdce všichni splnili startovní zkoušku. "Ihned po vyjetí z hradního areálu následovala zmiňovaná zkouška, tedy krátký rychlostní okruh, kde jezdci dosahovali cílové časy od 27 sekund do 50 sekund a obešla se naštěstí bez větších pádů," popsal Kučera. První etapa měřící 59 kilometrů měla cíl v obci Zdíkov, kde ihned po dojetí do cíle musel jezdec absolvovat již tradiční druhou zkoušku: akcelerace a brzdění.

Druhá etapa čítající 73 km končila v prostorách strakonického hradního nádvoří. V cíli bylo nakonec platně klasifikováno 91 startujících, oproti 93 z roku 2022.

Novinkou letošního ročníku bylo podle Kučery kompletní vyhodnocování závodu profesionální firmou z oboru, SportSoft Timing z Vimperka. "Měření hodnot jezdců se uskutečňovalo pomocí odečtů čipů, které měl každý účastník umístěn stejně jako loni na řídítkách. Na vyhodnocovací systém byl postaven speciální software, který pak výsledky sám spočítal," přiblížil ředitel závodu s tím, že letošní novinkou bylo i členění do kategorií podle věku do 60 a nad 60 let.

Nejstarším účastníkem závodu byl František Svoboda z Písku, ročník narození 1943, který startoval na motocyklu ČZ 250 Trial z roku 1965. Nejstarším motocyklem na trati pak byla ČZ 125t z roku 1949, kterou sedlal František Marek z Vimperka. Ceny pro vítěze předával osobně místostarosta Města Strakonice, Jaroslav Horejš.

A kdo si nakonec odvezl věcné ceny, vavřínové věnce a hlavně nádherně provedené skleněné poháry od firmy MILFA Volyně z Novoborského skla?

- V kategorii jezdců nad 60 let, s názvem O pohár starosty obce Stožice, zvítězil domácí matador Pavel Horešovský na motocyklu ČZ 175 Sport z roku 1965. Druhý skočil na stroji zn. JAWA z roku 1974 o obsahu 500 ccm Jaroslav Janáček, třetí místo obsadil Marcel Glaser na motocyklu KTM GS 250 z roku 1974.

- V hlavní kategorii, která se tradičně jela O pohár starosty Města Strakonice zvítězil Jan Rudolf na motocyklu Jawa „Libeňák“ z roku 1962 o obsahu 250 ccm. O pouhý bod, tedy jednu sekundu v cíli za ním skončil domácí jezdec Martin Jánský na motocyklu JAWA „Soutěžní pérák“ z roku 1952 o obsahu 350 ccm, a na třetím místě se umístil (jen o jednu desetinu v cíli) Petr Gargulák ze Slušovic na motocyklu Jawa 90 Svazarm o obsahu 90 ccm z roku 1970.