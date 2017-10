Studentky pomáhají tříletému chlapci, kterému při nehodě zemřela matka

Strakonice - Je jim 15 let a obě studují na strakonickém gymnáziu. Na první pohled obyčejné, milé dívky, které ve svém věku teprve nahlížení do světa dospělých.

Studentky Kateřina Božková a Diana Žahourová (v bílem).Foto: Deník / Petr Škotko

A přesto dokázaly udělat něco, co z nich dělá už dospělé ženy. Pomoci tam, kde život ukázal svoji druhou tvář - tu krutou, bolavou a plnou slz a trápení.



Kateřina Božková a Diana Žahourová jsou u zrodu sbírky, která má za úkol pomoci tříletému Martínkovi, jehož maminka zahynula při tragické nehodě ve středu 18. října u obce Přechovice nedaleko Volyně. "Bydleli u nás v Litochovicích. Když jsem se tragédii dozvěděla, oslovila jsem kamarádku Diu a paní učitelku Kostkovou. Pomohla nám dát vše na papír a vyvěsit na facebook. Díky jednomu klukovi ze druháku už to má na 3000 sdílení," říká Kateřina Božková.



Diana Žahourová, která pomáhala s webem, s letáky a se sbírkou hraček, které studenti na gymnázium nosí, je ze zájmu lidí ohromená. "Původně byla výzva určena gymnáziu. Teď o ní vědí v jiných školách, v nemocnici, novináři, lidé ve městech a obcích. Vidím úžasnou vlnu solidarity a chuti pomoci malému klukovi. Děkujeme všem, kteří pomáhají," říká dojatě Diana Žahourová.



Sbírku zastřešuje obec Čepřovice, kam malý Martin chodí do mateřské školy. "Zřídili jsme transparentní účet, kam mohou lidí posílat peníze. V současné době je na něm necelých 57 tisíc korun, na hotovosti pak máme od lidí v kase 25 tisíc korun," uvedla starostka Barbora Poláčková. Lidé na úřad nosí také hračky, knihy nebo oblečení.

Číslo účtu: 115 - 5499120257/0100

FACEBOOK

K nehodě došlo ve středu 18. října po poledni na rovince u obce Přechovice. Šlo o čelní srážku osobního vozu s kamionem. V troskách osobního vozu zahynuly dvě ženy (50 a 24).