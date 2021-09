Účastníci čtvrtého ročníku TalentAkademie, programu pro nadstavbové vzdělávání mimořádně nadaných studentů z Jihočeského kraje, navštívili ve středu Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Mimo jiné se tu seznámili s rolí sinic a řas v evoluci života na naší planetě. TalentAkademie, kterou pořádá nadace Jihočeské naděje s českobudějovickým Gymnáziem Česká, začala v úterý. Ve čtvrtek ji zakončí exkurze na dvě pracoviště Policie ČR. Studenti se podívají do genetické laboratoře a odborníci jim také přiblíží klasickou forenzní disciplínu, jíž je daktyloskopie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.