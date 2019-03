Akce se konala v pátek 8. března v kasárnách V Lipkách.

Studenti se dozvěděli bližší informace o strakonickém útvaru, mohli vidět také slavnostní vojenský nástup a prohlédli si techniku z výzbroje protiletadlového pluku.

Vojenský útvar navštívil i Luboš Počinek, který učí na Střední a jazykové škole ve Volyni. „Kdysi jsem tady sloužil jako technik, později jako spojovací náčelník. Nebyl jsem tady patnáct let, do civilu jsem odešel v roce 2004,“ zavzpomínal na svou vojenskou minulost Luboš Počinek.

Studenti se podle něj o mezinárodních organizacích i úloze armády učí v předmětu nazvaném základy společenských věd. „Probíráme, co je Severoatlantická aliance a jakou má úlohu. Hovoříme i o tom, jaké vojenské útvary jsou v jižních Čechách a jaké mají úkoly,“ přiblížil učitel.

Během návštěvy u vojáků si studenti své znalosti ještě rozšířili a doplnili je o osobní zážitek. Potvrdila to i sedmnáctiletá Natálie Filousová, která uvažuje o vstupu do armády. „Chtěla bych pracovat s počítači, lákala by mě kyberobrana nebo radiolokace,“ svěřila se studentka jazykové školy.

Dvacáté výročí vstupu České republiky do NATO oslavil s vojáky také strakonický místostarosta Josef Štrébl a ředitel Hasičského záchranného sboru plukovník Ota Šmejkal. Slavnostního nástupu se zúčastnili i členové strakonického Klubu vojenských důchodců.

Pavel Kozák