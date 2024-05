Co to je za střelbu? Teď v 0.15 ve Strakonicích? Tímto dotazem se v noci ze středy na čtvrtek rozpoutala na jedné facebookové skupině diskuse ohledně nočního rámusu, který měl podle diskutujících připomínat střelbu nebo rány ze špatně seřízeného auta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Alena Šrámková

Někdo poukazoval na speciálně "vytuněné" auto, které někdo v noci pravidelně túruje, další zaručeně informoval o výstřelech.

Mluvčí strakonické městské policie Jaromíra Krejčová na dotaz Deníku sdělila, na lince 156 žádné hlášení o střelbě či dalším zvuku v noci na čtvrtek nepřišlo. "Lidé si občas stěžují na sociálních sítích, ale nakonec to nikdo neohlásí. Takto jsme měli podobný případ vloni před Vánocemi, kdy na sociálních sítích jedna maminka varovala před petardami. Jednu jí mělo nějaké dítě hodit pod kočárek. Ale nikam to nehlásila, a pak to ani není jak řešit," uvedla.

Poznamenala ještě na adresu hlučných aut, že vloni se šířila informace právě ohledně upravených aut a snad i jejich závodů, ale ani to se nikdy nepotvrdilo.