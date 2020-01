Registrů zvířat jev ČR několik a každý si svého psa může zaevidovat kde chce. Podle vedoucího městské policie Romana Urbánka v Blatné většinou strážníci odchytávají psa z města nebo z okolí. „Když budeme mít kontakt na majitele ve vlastní databázi, můžeme jim zavolat a situace je rychle vyřešená, nemusíme zdlouhavě hledat, kde je pes registrovaný,“ popisuje.

Od ledna 2020, kdy je čipování psů povinné ze zákona, si u strážníků nechalo psa zaregistrovat asi 40 lidí. Čipování hodnotí strážníci jako dobrou věc. Je vyšší šance v co nejkratší době dohledat majitele zvířete. Stejný názor má veterinář Marek Vondřička. „Nevidím na čipování jediné negativum. Majitel je za psa zodpovědný a takto je jasné, komu zvíře patří,“ říká s tím, že čipuje už 25 let a žádné komplikace u zvířat nikdy nebyly. Majitelé ale občas čipovaní negativně komentují v tom smyslu, že ztrácejí kus své osobní svobody. "Ale mikročip psa neslouží k lokalizaci ani psa, ani jeho majitele," dodává veterinář.

Zájem o čipování se podle Marka Vondřičky zvýšil hlavně kolem Vánoc, lidé chtěli být na nový zákon připraveni. S tím, že by si majitel psa přišel na očkování a čip odmítl, se zatím nesetkal. "Myslím že v takovém případě člověk raději ani psa na očkování nepřivede, nebo si o nechá oočkovat někde v ústraní," uvažuje a zároveň dodává, že pes, který není očipovaný nemůže cestovat do zahraničí a ani si na něj jeho majitel nemůže uzavřít pojistku na případné škody nebo zdraví zvířete.

Mezi lidmi ale čipování vyvolává rozpaky. „Náš pes má čip, ale kdyby to nebylo povinné, nedala bych mu ho. Náš jezevčík je domácí mazel a je s námi stále doma, a když jdeme ven, máme ho na vodítku, takže nikam neutíká. Neměla bych k čipování důvod,“ říká Hana Šedivá. Za čipování dala 400 Kč u veterináře a 200 při zápisu do registru. Mysli si, že hlavně starší lidé, nebudou chtít částku za čip do psů investovat.

Čipování psa vyjde jeho majitele přibližně na 500 Kč. "U nás máme čip za pět set korun a jeho součástí je i zapsání do registru zvířat. Majitel už tedy nemusí vůbec nic, než nám nadiktovat email, kam se na něj mohou v případě ztráty nebo odcizení psa obrátit," uvedl Marek Vondřička.

Podle veterináře se čipování provádí na levou stranu krku pomocí jehly. Výkon je tedy obdobný očkování a trvá stejně dlouho dobu. Jen pacienta méně bolí. Jehla má sice širší lumen, ale je natolik ostrá, že pro pacienta nepředstavuje její šíře zvýšenou bolestivost při zavádění.