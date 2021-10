V pátek 1. října si strážníci pět minut po půlnoci všimli autobusu s nabouranou zadní částí, kolem něhož byly střepy a plasty. Bylo to ve Zvolenské ulici a zjistili, že řidič je ubytován v hotelu v této lokalitě. K nabouranému busu se dostavil jak řidič, tak státní policie. Podle prvotních šetření karambol způsobila opilá řidička.

Ženu zmlátil exmanžel

Říká se, že ženu ani květinou neuhodíš, bohužel žena, která přišla v pátek 1. října ve čtyři hodiny ráno na služebnu, má opačné zkušenosti. Měla oteklé oko a uvedla, že ji doma napadl bývalý manžel a nebylo to poprvé. Chtěla poradit, jak postupovat dál, protože už si expartnerovu brutalitu nechce nechat líbit. Stálista přizval kolegy ze státní policie a ženě společně poradili. V daný okamžik nechtěla nic řešit, poděkovala za rady.

Oříšky a pár facek. Opravdu?

Jeden říká to, druhý ono, na třetím je, aby si z obou verzí udělal závěr. Tento souboj mezi pravdou a lží strážníci řeší poměrně často. Například v sobotu 2. října krátce před polednem, kdy vyjížděli do Baarovy ulice. Nějaký muž tu měl dle oznamovatelky vystoupit z auta a profackovat jejího synka, který si prý jen v klidu sbíral pod stromem oříšky. To byla první verze. Druhá se rapidně lišila. Údajný agresor, který měl kluka zmlátit, popsal, že když se vrátil domů, po střeše jeho garáže běhalo několik dětí. Nikoho nenapadl. Do řešení sporu se vložil ještě partner oznamovatelky a společně usoudili, že si na pána, co dal chlapečkovi facku, podají trestní oznámení. Cestou z místa ještě vykřikoval, že se vrátí. Že by výhrůžka? A co takhle úvaha, proč dětičky běhaly po střeše cizí garáže?

Indisponovaného muže odvezl taxík

V sobotu 2. října krátce před jednou hodinou odpolední požádala o pomoc strážníky žena, která u dětského hřiště Na Křemelce narazila na staršího muže, kterému prý očividně není dobře. Zdál se jí zmatený. Její obavy se naplnily. Pětašedesátiletý muž z Českobudějovicka strážníkům řekl, že má epilepsii a nemůže vstát. Navíc si hlídka všimla, že indisponovaný pán má u sebe obálku s velkým obnosem peněz. Přivolaný lékař záchranné služby konstatoval, že zdravotní stav muže nevyžaduje odvoz do nemocnice. Strážníci mu proto přivolali taxi, které ho odvezlo domů.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice