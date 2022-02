Jedním z nich byl i rotmistr Jan Paulus. On sám se již dvakrát dostal do situace, kdy někomu zachraňoval život. Jako náhodný svědek pomáhal při dvou autonehodách. „Těžko člověk popisuje svoje pocity. V daný okamžik myslíte jen na jediné – chcete pomoct. Komunikujete s operátorem na tísňové lince a děláte, co vám radí,“ popsal Paulus.

U strakonické jednotky aktivní zálohy slouží od počátku její existence, tedy pět let. „Armáda mě vždy lákala. Baví mě střelba, taktika, rád si zlepšuji fyzickou kondici. Byla to tedy jasná volba,“ objasnil rotmistr Paulus, proč vstoupil do aktivní zálohy. Strakonickou posádku si vybral proto, že není daleko od Českého Krumlova, kde žije, ani od Českých Budějovic, kde pracuje jako strážník městské policie.

Nové přilby i zbraně

Stejně jako kolegové i on nafasoval novou ochrannou balistickou přilbu od firmy Argun. Jako první obdrželi nové přilby profesionální vojáci v září 2020, během loňského roku se postupně začaly dostávat i k jednotkám aktivní zálohy. „Ve srovnání s tím, co jsme měli předtím, je to diametrální rozdíl. Jsou to velmi dobré přilby,“ hodnotí rotmistr Paulus.

Strakonickou jednotku, stejně jako i ostatní jednotky aktivní zálohy, čeká v letošním roce přezbrojení. Vojáci dostanou místo starých samopalů vz. 58 útočné pušky BREN a pistole vz. 82 vymění za pistole Phantom. „Myslím, že přechod na nové zbraně zvládnou bez problémů. Informace nasávají jako houby. Je vidět, že mají zájem, učit se nové věci,“ chválí své podřízené velitel jednotky nadporučík Michal Štoural.

Zájem o službu v aktivní záloze

Strakonická jednotka aktivní zálohy by v ideálním případě měla mít 90 vojáků v záloze. Aktuálně jich má 19. „Další budou postupně přibývat. Jen během letošního roku očekáváme až tři desítky nových vojáků,“ potvrzuje nadporučík Štoural, že momentálně si na nezájem o službu u své jednotky nemůže stěžovat. „Již za mého předchůdce, bývalého velitele jednotky, se podařilo nastavit určitý standard ve výcviku. Snažíme se, aby výcvik měl hlavu a patu a vedli jej zkušení instruktoři. Mezi lidmi se to rozkřiklo a ti potom mají zájem u nás sloužit,“ vysvětluje nadporučík Štoural. „S oslovením nových zájemců nám pomáhají naši kolegové z rekrutačních pracovišť, se kterými máme velmi dobré vztahy. Přicházejí k nám tak lidé nejen z Jihočeského a Plzeňského kraje, ale například i z Ústí nad Labem, Hradce Králové, Karlových Varů a dalších krajů napříč celou republikou,“ vyjmenovává strakonický důstojník.

Z aktivní zálohy k profíkům

Služba v aktivní záloze láká lidi i z toho důvodu, že mohou posléze přejít k profesionální armádě. „Aktuálně máme nastavená pravidla, že nováčci musí v naší jednotce strávit minimálně jeden rok a pak, v případě zájmu a volného místa, mohou u našeho útvaru nastoupit jako profesionální vojáci,“ dodává nadporučík Štoural.

Hlavním úkolem strakonické jednotky aktivní zálohy je střežit místa velení a palebné jednotky. "Proto také výcvik, který probíhal ve Strakonicích, byl zaměřený na strážní službu. Vojáci absolvovali i střelby z ručních zbraní nebo výcvik boje zblízka," doplnila kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku.

Vojáci si také oživili znalosti z topografie či ovládání spojovacích prostředků. Další cvičení je čeká na začátku dubna, jeho součástí bude i přežití v přírodě.