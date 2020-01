Vojáci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic dorazili ve čtvrtek 23. ledna ráno do písecké nemocnice, aby se přihlásili do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Strakoničtí vojáci se v písecké nemocnici přihlásili do registru dárců kostní dřeně. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Písek je jedním ze zhruba čtyř desítek náběrových center v České republice. Loni se zde zaregistrovalo dvacet potenciálních dárců kostní dřeně, v roce 2018 dvacet devět dárců. Letos je to za jeden den hned osm, a to díky strakonickým vojákům. Je to vůbec poprvé, co k registraci dorazila větší skupina dobrovolníků.