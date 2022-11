Rakety, drony a útoky letadel

„Vojáci procvičovali reakce na útoky raket s plochou dráhou letu, soustředěný útok více letadel v jeden okamžik na jeden objekt i reakci na útok dronu,“ uvedl velitel 251. protiletadlového oddílu podplukovník Jaroslav Sekanina. Rozehrát vojákům tyto situace pomáhala nejen reálná letadla, ale i simulační technologie, které při výcviku také využívali.

VIDEO: Strakoničtí vojáci mohou mluvit s Bohem. Mají vlastní kapli

Přiblížit cvičení co nejvíce realitě se instruktoři snažili nejen ve vzduchu, ale i na zemi. Jedním z incidentů byla autonehoda, u které zastavil logistický konvoj převážející munici. „Převrácené auto, ze kterého stoupal dým, zraněné osoby – působilo to hodně realisticky,“ popsal svobodník Pavel Kubašta, jeden z vojáků v záloze, kteří zajišťovali konvoji ozbrojený doprovod. Že se jedná o simulovaný incident, mu došlo až posléze. „Moje nasazení ani nasazení mých kolegů to nijak neovlivnilo. Snažili jsme se pomoci a udělat vše, co bylo v našich silách,“ potvrdil svobodník Kubašta.

Situace plné adrenalinu

Incidenty měly nejen simulovat reálné situace, ale měly i zpestřit výcvik vojáků v záloze. Ti nejčastěji střeží palebné postavení cvičící jednotky, což většinou představuje jednotvárnou činnost. „Snažili jsme se nasimulovat incidenty takovým způsobem, aby se vojákům při nich skutečně vyplavoval adrenalin,“ upřesnil vrchní praporčík oddílu praporčík František Hammerbauer. „Konkrétně se simulací autonehody nám hodně pomohli dobrovolní hasiči ze Záhoří u Písku, kteří nám poskytli vrak automobilu, a naši zdravotníci, kteří věrně namaskovali figuranty,“ dodal.

OBRAZEM: Cíl zničen! Strakoničtí vojáci stříleli rakety nad Baltem

Obranu jednoho z objektů kritické infrastruktury procvičovali vojáci, kteří jsou vyzbrojení protiletadlovým systémem 2K12 KUB. „I když stále cvičíme s technikou, která nepatří k těm nejmodernějším, nic nebrání tomu, abychom se i nadále zdokonalovali v taktice pozemní protivzdušné obrany. Zároveň se věnujeme nejmladší generaci vojáků, která již brzy bude obsluhovat novou techniku – automatizovanou, modernější. Ovšem žádná technika nemůže nahradit lidský mozek a zkušenosti,“ uzavřel podplukovník Jaroslav Sekanina.