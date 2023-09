Švanda, Dorotka, Josef Režný či Mateřství. O čem je řeč? Přece o sochách a dalších objektech, které zdobí ulice a zákoutí Strakonic.

Břetislav Hrdlička. | Foto: Deník/Petr Škotko

Od letošního září připravilo vedení města seriál, který přiblíží jejich historii a možná i budoucnost. „Často je bereme jako samozřejmost. Ale každý z těchto monumentů, byť nenápadných, je samostatný příběh,“ říká starosta Břetislav Hrdlička.

Strakonice mají celou řadu problémů, které volají po aktuálním a akutním řešení. Mohli bychom jich vyjmenovat dost a stačilo by na to pár vteřin. Tak proč vydáváte energii na seriál o sochách?

Socha Švandy dudáka na Velkém náměstí ve Strakonicích.Zdroj: Deník/Alena ŠrámkováProblémy jsou v každém městě a řešíme je denně. Sochy ve Strakonicích všichni známe, ale trochu je přehlížíme. A právě v této době bychom na ně rádi upozornili.

Vyjadřují totiž náš vztah k historii, k městu, vlasti, k svébytnosti Čechů a českého státu. Sochy se nestaví pro nic za nic, mají svůj význam, a tak si je pojďme zase po letech prohlédnout a uvědomit si, kam patříme a kdo jsme.

Jak bude tedy seriál vypadat?

V říjnu se čtenáři Městského Zpravodaje dozví něco o Mariánském sousoší na Palackého náměstí. Pak o soše Švandy dudáka, o jeho milé Dorotce, o F.L. Čelakovském, o Janu Husovi a tak dále. A také třeba o vodníkovi na Podskalí. Tento seriál bude trvat do června roku 2024.

Kde chcete vzít informace? Jde o velmi silné historické prameny.

Buď já nebo naše tisková mluvčí Markéta Bučoková jsme oslovili určité lidi, kteří mají k takovým pramenům blízko – sběratele Jana Malířského, emeritního senátora Josefa Kalbáče nebo profesory strakonického gymnázia Miroslava Žitného. Sama tato jména jsou zárukou kvality.

Co si od projektu nebo spíše seriálu slibujete?

Zábavu, poučení i vzdělání. Ale možná i trochu inspirace. Nechceme zůstat jen u konstatování co kde ve Strakonicích stojí. Máme totiž v plánu ozdobit sochami i jiná zákoutí Strakonic. Třeba by mohli sami obyvatelé přispět svými názory a nápady. Ale předem prosím, aby nechápali tuto možnost jako recesi, satiru či vyřizování účtů. Přidejte se a pojďte raději mluvit do budoucnosti.