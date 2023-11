Sloučením míst, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol, zjednodušili Strakoničtí v obecně veřejné vyhlášce. Podle mluvčí radnice Markéty Bučokové to bude pro Strakoničáky srozumitelnější.

Zákaz konzumace alkoholu strakonická radnice zakreslila do mapy. | Foto: Markéta Bučoková, MěÚ Strakonice

Zákaz konzumace alkoholu platí v některých lokalitách ve Strakonicích.Zdroj: Markéta Bučoková, MěÚ StrakoniceVyhlášku, reguluje nejen samotnou konzumaci alkoholu, ale vymezuje i lokality kde podobný model chování není přípustný, Strakonice vydaly už před lety, v roce 2008. Nyní se vedení města rozhodlo dosud platnou obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství upravit. „Změnu doznaly především lokality v centru města, které byly v doposud platné vyhlášce specifikovány jednotlivými ulicemi. V nové vyhlášce se pro lepší orientaci z původních osmi lokalit vygenerovaly tři hlavní,“ vysvětlila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková důvod rozhodnutí vedení města. I tak v platnosti zůstává lokalita Nádraží, Sídliště 1. máje a nově je vytvořena lokalita centra města. Do té jsou zahrnuty oblasti Rennerových sadů, ulice Na Ohradě, Podskalí, strakonický hrad, U Sv. Markéty, Lidická, Sokolovská, Mlýnská a Na Ostrově. „Sloučení do jednoho celku by mělo být srozumitelnější, jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Zároveň je toto řešení jasně definovatelné i pro strážníky městské policie,“ uvedla mluvčí.

Vyhláška upravuje pojmy jako konzumace alkoholických nápojů a alkoholický nápoj. Ač se mohou oba pojmy zdát jasné, během kontrol docházelo mezi strážníky a kontrolovanými ke zdlouhavým polemikám, zda k samotné konzumaci došlo, či se jednalo jen o chůzi s otevřenou lahví, a podobně.

Radnice zakázala pití alkoholu na dvou místech

Nová obecné závazná vyhláška obsahuje piktogramy, které budou umístěny ve vybraných lokalitách města. Vedení Strakonic myslelo i na silvestrovské oslavy nebo pivko na zahrádce. „Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna. A dále na zahrádky a předzahrádky restauračních zařízení v daných lokalitách,“ upřesnila Markéta Bučoková. Nová podoba vyhlášky byla odsouhlasena ministerstvem vnitra a na prosincovém jednání zastupitelstva města bude předložena zastupitelům ke schválení. Platná by měla být od ledna 2024.