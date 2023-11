Technická a architektonická studie nabízí dvě varianty dopravního řešení. Ty byly projednány v dopravní komisi a poté byla vybraná varianta zpracována do konečného řešení s kapacitou 219 parkovacích stání. V minulém týdnu rada města schválila uzavření smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, inženýrská činnost včetně zpracování orientačního rozpočtu a výkazu výměr.

Není kde stát! Strakonice chtějí parkovací dům, místo už mají na dva

„Vzhledem k tomu, že firma H.A.N.S. stavby, a.s., již dodávala technickou studii a má s projektováním parkovacích domů bohatou zkušenost, bylo rozhodnuto o oslovení právě tohoto dodavatele i pro zpracování projektové dokumentace. Tu společnost dodá za cenu necelých 1,8 milionu korun bez DPH a to do 8 týdnů od objednání,“ upřesnila mluvčí radnice.

Veškeré podklady musí město obdržet v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, aby bylo možné vydat stavební povolení a následně na to podat žádost o dotaci do iROP. Lokalita pod nemocnicí naplňuje požadavky dotačního programu, kdy parkovací dům musí stát v lokalitě, která je napojena na městskou hromadnou dopravu, kterou se lidé přepraví z centra do okrajových částí města. „Na projektu se spolu s městem podílí i Nemocnice Strakonice, která pro výstavbu poskytne své pozemky. V poměrné části pak bude mít k dispozici parkovací místa,“ uzavřela Markéta Bučková.