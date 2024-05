Informaci o kachňatech dostali strážníci městské policie ve čtvrtek 2. května 2024. Na lince 156 se dozvěděli, že kachňátka se producírují Lidickou ulicí, kde je jedna z provozovatelek obchodu umístila do krabice, aby se drobečkům nic nestalo. „Následně se konalo veliké překvapení. Zjistilo se, to nejsou klasická kachňata, ale mláďata morčáka velkého. Sympatičtí opeřenci strávili chvíli na služebně městské policie a byli velmi společenští. Strážníci je následně převezli do Záchranné stanice živočichů v Makově,“ uvedla k záchranné akci tisková mluvčí policie Jaroslava Krejčová.