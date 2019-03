Strakonický týden chystá

Ustálené rčení praví, co našinec, to kutil. Potvrzuje to mimo jiné i řada užitečných vynálezů, které dali Češi světu. Jaká domácí hobby ale mají lidé u nás nejraději? Dočtete se ve vydání 20. března a chybět nebude ani příběh kutila z našeho regionu. Nebudou chybět ani aktuální fotografie objektivem týdeníku nebo příběh chovatelky lvů ze Studnic.

Strakonický týden | Foto: Deník

Autor: Redakce