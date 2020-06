Četař Lukáš Janák slouží třetím rokem jako řidič pásového vozidla. V civilu pracoval jako mechanik. „Nelíbil se mi stereotyp v civilním zaměstnání. Do armády jsem chtěl hlavně kvůli zážitkům, které bych v civilu nepoznal. Byla to dobrá volba,“ zhodnotil strakonický voják, pro kterého byly zatím největší zkušeností bojové střelby v Polsku. „Mám za sebou kurz pro operátory a od nového roku nastupuji na tuto pozici. Těším se na to,“ dodal četař Janák.

Možnost kariérního růstu a rozmanitá práce přilákala do armády i četaře Filipa Vavrače. „Kromě řízení máme na starosti force protection (ochranu jednotky), maskujeme techniku, obsluhujeme turbínu, provádíme údržbu a další věci,“ potvrdil četař Vavrač, že služba řidiče je opravdu různorodá. „Nejvíce mě baví samotné řízení. Instruktoři mají výcviky velmi dobře připravené, z každého cvičení si tak odnáším nové poznatky a zkušenosti,“ prozradil třiadvacetiletý voják. Nováčkům by tuto práci doporučil. „Je to dobré místo pro člověka, který v armádě začíná a potřebuje se rozkoukat,“ doplnil četař Vavrač.

Hledají řidiče a operátory

Strakonický pluk aktuálně nabízí 110 míst pro rekrutaci, z toho 60 připadá právě na řidiče. Největší poptávka je po řidičích nákladních vozidel. Druhou nejčastěji doplňovanou pozicí jsou operátoři. Pro tuto funkci se nejlépe hodí absolventi středních škol nebo učilišť s elektrotechnickým vzděláním.

Útvar proto aktivně spolupracuje jak s rekrutéry, tak i se školami. „Osvědčily se nám ukázky, zaměřené na představení konkrétní profese. Ve spolupráci s rekrutačním pracovištěm z Českých Budějovic jsme v minulosti přivítali na útvaru potenciální zájemce o práci řidičů, mechaniků a kuchařů,“ uvedl zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný.

Chystají nová sportoviště i akci pro veřejnost

Práce ale není všechno. „Snažíme se, aby strakonická posádka byla atraktivní také z hlediska zázemí a možností, které vojákům nabízí. Momentálně u našeho útvaru probíhá rekonstrukce sportovišť s tím, že vzniknou i nové plochy pro různé sportovní aktivity,“ sdělil plukovník Daverný.

Lidé, kteří zvažují vstup do armády, se mohou přihlásit na akci s názvem 25 hodin s 25. protiletadlovým raketovým plukem. Během ní zažijí, jaké to je být vojákem z povolání. Pod dohledem strakonických instruktorů si vyzkouší boj zblízka, manipulaci se zbraní, bojové drily, ovládání některých protiletadlových systémů a řadu dalších vojenských dovedností. Vojáci chystají tuto akci na konec letošního srpna.

kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku