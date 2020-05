Podle Mateje půjde o lehké, světlé pivo s výrazným chmelovým aroma, s obsahem alkoholu 3,0 % obj. „Jedná se německý chmel Mandarina Bavaria, anglický Fuggles a americký El Dorado. Výsledné aroma díky použitému chmelu Mandarina Bavaria připomíná citrusy a mandarinky,“ uvádí Vlastimil Matej.

Chmel bude do piva opět přidaný až ve studené fázi ležení, tedy na poslední chvíli, aby vynikla jeho původní chuť. Jako správné letní pivo bude pokřtěno 20. června, což je datum letního slunovratu, kdy Slunce svítí nejdéle a noc je naopak nejkratší. „Je to pivo, které by mělo v horkých letních dnech osvěžit a zároveň je díky použití zahraničních chmelů svou hořkostí speciální,“ uvádí sládek.

Ředitele pivovaru Dušana Krankuse velice mrzí, že si toto pivo nebude možné vychutnat na tradiční Pivovarské pouti. Tu muselo vedení pivovaru zrušit kvůli koronakrizi. Měla být jubilejní, v pořadí dvacátá. „Příroda byla silnější a nedovolí ani spoustu jiných akcí, které jsme měli připravené. V dubnu se měla uskutečnit akce Setkání vozidel se samolepkou Dudák v červnu pak měl být zopakovaný velmi úspěšný Den otevřených dveří," uzavírá Dušan Krankus.

Letní pivo se bude stáčet do zelených skleněných lahví o objemu 0,75 litru, které se budou prodávat na pivovarské prodejně. Na čepu bude ve vybraných restauracích.

Pavel Pechoušek