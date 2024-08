Splní vaše úsporná očekávání? A kdybyste je měli pocítit?

Jednoznačně. Nejvíce energie u nás spotřebovává čpavkové chlazení, a to pracuje na nejvyšší výkon zejména v létě, kdy je potřeba chladit technologické prostory na maximální výkon. V létě je zároveň výkon FVE nejvyšší, takže téměř ideální stav. Na druhou stranu FVE zatím dokáže vyrobit zhruba 10 procent elektrické energie, kterou potřebujeme celkově pro naše potřeby. My na to ale máme zkratku KKSP, tedy každá kilowathodina se počítá.

Máte představu, jaká bude roční úspora?

Při současných cenách za elektrickou energii ji očekáváme v intervalu kolem 400 000 Kč.

Jak dlouhá byla cesta od nápadu po realizaci?

Zhruba dva roky. Bylo potřeba vyřešit docela dost záležitostí, aby vše proběhlo tak, jak má. Už ale máme vše za sebou.

Jde čistě o investici pivovaru. Na kolik vás FVE přišla?

V tuto chvíli se skutečně jedná o investici pivovaru ve výši dvou milionů korun. Máme ovšem zažádáno o dotaci z EU, tak uvidíme, zda uspějeme, nebo ne. Pokud ano, získáme 1,2 milionu korun.

Plánujete další úsporná opatření?

Vše bude záležet na naší finanční schopnosti dalších investic. Nelze vše udělat tak rychle, jak bychom si přáli. Máme ale naprosto jasno v tom, kam investovat. Do kvality produktu a služeb, úspory energií a pracovní síly. Podobně dnes asi přemýšlí každá firma, která chce na konkurenčním trhu uspět.