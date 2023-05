Růstu cen elektrické energie se ve strakonickém pivovaru rozhodli čelit pragmaticky. „Rozhodli jsme se pro výstavbu fotovoltaické elektrárny,“ uvedl ředitel Pivovaru Strakonice 1649 Dušan Krankus.

Ilustrační foto

V jedné z vašich tiskových zpráv letos v lednu byla zmínka o tom, že pivovar bude stavět fotovoltaickou elektrárnu. V jakém stadiu je váš záměr?

V době, kdy jsme plánovali výstavbu fotovoltaiky, před námi bylo čekání na stavební povolení. To už nyní máme, takže nám už nic ve výstavbě nebrání.

Máte na elektrárnu peníze?

Jistě, máme vyčleněné prostředky a navíc zažádáno o evropskou dotaci. Ale i kdyby nevyšla, peníze na výstavbu máme.

Ředitel pivovaru Dušan Krankus.Zdroj: Deník/ RedakceJak velká elektrárna bude?

Současná kapacita fotovoltaiky, která už funguje, je 30 kWh. Budeme ji navyšovat na 120 kWh. Idea myšlenky je taková, že by se žádná elektřina neprodávala zpátky a většinu bychom zpracovali u nás v pivovaru.

Zmínil jste peníze. Na kolik fotovoltaika vyjde a jde o peníze pivovaru?

Rovnou říkám, že vše hradí pivovar a máme vyčleněnou částku zhruba tři miliony korun.

Co si od tohoto opatření pivovar slibuje?

Především to, že do budoucna bude nezávislý na cenách elektrické energie, které se budou pohybovat spíše směrem nahoru.

Chcete říci, že by v případě běžného nákupu elektřiny hrozilo pivovaru třeba omezení výroby nebo i její zastavení?

Ještě před válkou na Ukrajině jsme měli sezení se zástupci města a bavili jsme se o zafixování ceny elektřiny na rok 2023. Měli jsme štěstí, že jsem byl tou osobou, která návrh na fixaci ceny podala. Byly i hlasy proti. Ale díky tomu máme cenu na rok 2023 poměrně příznivou. Ale také si myslím, že na další roky už nám to takhle nikdo neudělá. Dneska jsou spotové ceny nižší, ale za půl roku mohou být nehorázně vysoké. Jestli se nepletu, tak v srpnu stála jedna MWh tisíc euro, tedy 25 tisíc korun. To je naprostá šílenost. Myslím si, že být do určité míry nezávislým na tom, co se bude dít, je správná cesta.

Neměli jste tyhle tendence osamostatnit se už dříve?

Upřímně řečeno, ne. Cena energie byl velmi dobrá, jedna MWh stála asi 1050 korun. Nebyl důvod jít vlastní cestou.

Jakou spotřebu má strakonický pivovar?

U nás je roční spotřeba zhruba 900 MWh. To už význam má. Nejvíc energie spotřebujeme v létě, kdy jí vzniká nejvíce.

Kdy podle vás může dojít k zahájení stavby?

V souladu s podmínkami evropské dotace vypíšeme cca do poloviny června výběrové řízení na zhotovitele.