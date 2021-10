Kriminalistu Miroslava Předotu do ankety Policista roku 2020 navrhlo vedení Územního odboru policie Strakonice, neboť se se jedná o policistu, který svým dlouholetým přístupem dosahoval ve své práci velmi dobrých pracovních výsledků. Miroslav Předota se stal vítězem kategorie Policista roku 2020 nejen v rámci Jihočeského kraje, ale i na celorepublikové úrovni. V pátek 24. září 2021 ve Španělském sále Pražského hradu si převzal cenu za 1. místo v kategorii Policista roku 2020.

Atmosféra ve Španělském sále Pražského hradu při vyhlašování ankety policista roku byla prý úžasná. "Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Velice si vážím dosaženého ocenění a touto cestou bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří mne naučili policejní práci, kteří se mnou řadu let spolupracovali. Poděkování samozřejmě patří také rodině za podporu," dodal Miroslav Předota.

Z nejzajímavějších případů praxe pátrače připomeňme nejzajímavější úspěšné případy, které byly též mediálně sledované - pátrání po dvou dětech, sourozencích, unesených rodiči z Dětského centra ve Strakonicích, které přes Německo a Rakousko vypátral na Slovensku. Mezi další jeho úspěchy patří dokončení sedmnáct let trvajícího pátraní po muži, který se skrýval před pětiletým trestem odnětí svobody za trestný čin podvodu velkého rozsahu. Přestože se pohyboval po celé Evropě, měnil bydliště, zaměstnání i identitu, nakonec byl lokalizován na okraji Prahy a po letech putování na svobodě plného strachu zadržen. V roce 2020 se oceněný policista velkou měrou podílel na objasnění loupeží a znásilnění seniorky ve Vodňanech. Přednáší prevenci, předává zkušenosti, v době pandemie se účastnil trasování.

Miroslav Předota slouží u policie od roku 1985. "Po ukončení praporčické školy jsem nastoupil na obvodní oddělení v Prachaticích. Po roce moje kroky směřovaly služebně do Strakonic. V roce 1990 jsem byl vyslaný na stáž na oddělení obecné kriminality, kde jsem nakonec zakotvil natrvalo. Zde jsem postupně začal sbírat zkušenosti s prací kriminalisty. První krůčky byly po boku kpt. Miroslava Havelky. Nejvíce zkušeností jsem ovšem načerpal od kpt. Jaroslava Andrlíka, se kterým jsem se účastnil prvních realizací případů pachatelů a překupníků z Příbramska. Další důležitou osobností v mém životě byl mjr. Zdeněk Mojha z Českých Budějovic. S tímto policistou jsme realizovali mnoho případů sériových vloupání do rod. domů, bytů, pošt a trezorů napříč republikou. Nemohu zapomenout ani na npor. Štěpána Stripačuka, se kterým se nám podařilo objasnit vraždu mladíka v Blatné. Samozřejmě, že na všech realizacích se podílelo mnoho další kolegů a v mnoha případech nám bylo nakloněné i policejní štěstí. V roce 2005 jsem se začal věnovat problematice pátrání po osobách a věcech. Prioritou je zde pátrání po pohřešovaných osobách s cílem zajistit ochranu jejich života a zdraví. Druhá stránka věci je pátrání po hledaných osobách, které se vyhýbají trestnímu řízení nebo třeba výkonu trestu," říká strakonický policista.“

