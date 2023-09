O jaké obrazy jde?

Co se samotné tvorby týče, směřoval jsem ji do mystické Kristovy doby a ztvárnil biblické výjevy. Čerpal jsem také z eposu o sumerském králi Gilgamešovi nebo z indického eposu Vimanika Shastra. Dále budou na výstavě k vidění výjevy z májských eposů.

Po jak dlouhé době vystavujete?

Galerie bude vystavovat moje obrazy, které vznikly v posledních dvou letech včetně grafik a starších soch. Osobně se moc těším na samotnou vernisáž, kde vystoupí můj kamarád Pepa Nos se skladbou Já jsem agent CIA a novou protestní skladbou a chybět nebude ani strakonický rodák, zpěvák Roman Škoda a showman Matěj Rupert.

Vždy jste byl kritikem politické scény v České republice. A nebyl by to Jiří Máška, kdyby se umělecky nevyjádřil i k současnému politickému dění.

Umění by vždy mělo být zrcadlem doby a toho se již léta držím. Pro mě je nepochopitelné, když naopak umělci podléhají politickým vlivům nebo konkrétním politikům a tvoří podle jejich diktátu. Pořádání výstav kontroverzních umělců nikdy nebylo jednoduché, a to platí i v mém případě.

Již dlouhou dobu vystavuji v cizině, kde si někteří galeristé o výstavy žádají, ale na rodné hroudě je to mnohdy problém. V Praze bude ještě lednová výstava ve Vodičkově ulici v Galerii Jakubec. V příštím roce mám již nasmlouvané výstavy ve Vídni, Agora Gallery v New Yorku a v jednání je Miami na Floridě a Monaco.

Z čeho máte největší radost?

Co mě za poslední dobu nejvíc potěšilo, je výběr mých obrazů, které poputují do Cannes, kde budou vystaveny během květnového filmového festivalu. „Moje obrazy byly vybrány komisí do Cannes spolu s deseti nejlepšími světovými malíři. Myslím, že je to důvod k radosti.