Strakonice – Každý má nyní šanci prohlédnout si nejstarší a nejcennější archivní materiály uložené ve Státním okresním archivu Strakonice.

Strakonice - Ve Státním okresním archivu je k vidění výstava mapující historii Strakonic. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Středověké listiny, pamětní knihy, městské plány, divadelní plakáty, či fotografický materiál, to vše je k vidění v prostorách Okresního archivu ve Strakonicích ve Smetanově ulici. Výstava je pořádaná u příležitosti 65. výročí vzniku okresních archivů. Cennosti budou k vidění až do 30. září ve všední dny od 8 do 14 hodin. Po domluvě i jiné časy nebo komentovaná prohlídka.