Před několika dny se však začala šířit zpráva, že se o některé finanční transakce města začala zajímat kriminálka. Zároveň se začalo spekulovat, zda náhodou nedal někdo trestní oznámení v souvislosti s poslední transakcí v hodnotě 15 milionů korun. Konkrétně mělo jít právě o Pavla Hřídela. "Proč bych to dělal?" byla jeho první reakce.

Prý jste podal trestní oznámení na zastupitelstvo v souvislosti s nákupem majetku od firmy Paltop. Je to pravda?

Není to pravda. Proč bych to dělal? Pokud vím, tak trestních oznámení byla podaná celá řada, ale v této věci podle mě nebylo žádné trestní oznámení podané, a tedy ani na zastupitelstvo. Jediné, co jsem v této souvislosti udělal, byla zpráva pro akcionáře, tedy i pro zastupitele města. V této zprávě se jasně vymezuji od celé této podivné transakce, protože tam vnímám závažné porušení zákona. Ostatně, dnes se postupně ukazuje, že jsem měl v mnoha věcech pravdu.

Není divné, že příslušná smlouva byla podepsaná hned po vašem odchodu?

Co vám k tomu mohu říct? Je velmi zajímavé, že kdykoliv má zmíněná firma potíže se svým podnikáním, tak ji vždycky zachrání rozhodnutí politiků. Stejně tomu bylo v roce 2016, kdy se podepsaly nevýhodné smlouvy s teplárnou. Stejně tomu je dnes, kdy se odkoupí majetek, který nemá hodnotu, za předraženou částku. Mám k celé transakci zásadní výhrady, protože nechci vidět teplárnu v situaci, ve které byla na konci roku 2018. Na druhou stranu, je to rozhodnutí zastupitelstva a jeho zodpovědnost.

Nový ředitel teplárny Pavel Bulant v rozhovoru pro Strakonický deník mimo jiné uvedl, že prý nebude zdražovat teplo a na pořadu dne není ani propouštění. Co si o tom myslíte?

Nepřísluší mi komentovat kroky nového ředitele, a to z několika důvodů. Je na pozici velmi krátce a celkově situaci rozhodně nemá lehkou. Když jsme připravovali plán pro teplárnu na letošní rok, tak jsme se zdražením vůbec nepočítali. Chtěli jsme jít i nadále cestou úspor. I přes nelehkou situaci na trhu je podle mého názoru možné udržet kladný hospodářský výsledek tak, jak je naplánovaný. Na druhou stranu, nově nabytý majetek města, tedy teplovody a technologie firmy Energo za přemrštěnou cenu, zásadním způsobem již v tomto roce ovlivní cenu tepla pro všechny občany Strakonic, a to bez rozdílu. S tímto nečekaným nákladem jsme v teplárně nepočítali. Neznám aktuální přesná čísla hospodaření, ale podle mého názoru silně negativně ovlivňují hospodaření teplárny vstupní ceny paliva a dalších materiálů, a pak právě tato předražená technologie. Proto odhaduji, že teplárna bude muset výrazně zdražit již v druhé polovině roku. A to je podle mého názoru právě ten opětovný negativní vliv některých politiků na hospodaření teplárny.

Jak to myslíte?

Jen ve ztrátách na provozování staré technologii to bude znamenat odhadem ztrátu kolem dvou milionů korun ročně. K tomu si ještě započítejte náklady na opravy, případné výměny zastaralé technologie ve výměnících, výměna starých měřidel atd. Prostě město někomu pomohlo zbavit se velmi výhodně staré veteše, a teď za to budou platit občané. Je to smutný konec celé kauzy. Předpokládám, že jsem si právě teď znepřátelil celé zastupitelstvo a mnoho dalších lidí. Jenže já své tvrzení mohu doložit.

Čím?

Stačí, když si přečtete zprávu pro zastupitele a akcionáře, je volně dostupná. Tam je všechno uvedeno.

A to propouštění?

Nevím, my jsme propouštět nemuseli a nechtěli. A proto nepochybuji o tom, co říká současný ředitel. Tedy, že to není na pořadu dne. Nemám důvod o tom pochybovat.

Ovlivňují podle vás dnes politici znovu teplárnu?

Jak jsem uvedl, já osobně jsem zaznamenal v závěru mého působení docela velký tlak od některých politiků. Viz již zmíněná kauza. A obávám se, že v tomhle směru jsou někteří politici nepoučitelní. Vypadá to, že krize v roce 2018 jim k poučení nestačila a chtějí ji prožít znovu. Ostatně uvidíme, jak se bude odehrávat druhá polovina roku 2022 a příští rok. Novému řediteli přeji hodně síly a věřím, že si s případným tlakem politiků poradí, protože v opačném případě je to znovu cesta do pekla.