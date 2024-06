Původní plán, opravit ulici za částečného provozu, nebyl možný kvůli hloubce výkopů. Oprava se týká zhruba 1,5 km dlouhého úseku.

První měsíc rekonstrukce byla silnice průjezdná alespoň v jednom směru, ze Strakonic na Volyni, ale i to už je dávno pasé, od 4. března 2024 se řidiči musejí vydat po objízdných trasách. Pro osobní automobily a nákladní auta do 7,5 tuny vede oficiální objízdná trasa přes Nebřehovice, kam se odbočí na začátku Strakonic ve směru od Volyně. V Nebřehovicích se najede na silnici I/22 od Vodňan. Pro vozidla nad 7,5 tuny je objízdná trasa delší. Ve Vimperku se odbočí na Husinec, dále na Těšovice a přes Bavorov do Vodňan. Z Vodňan po silnici I/22 do Strakonic.

Blatná je o krok blíže k obchvatu. Bylo mu uděleno stavební povolení

Práce, kterou před sebou mají dělníci v ulici Volyňská, je ještě mnoho. „Po společném projednávání ŘSD, města Strakonice a SÚS Jihočeského kraje bylo rozhodnuto, že stavební činnost bude probíhat ve dvou sezonách za finanční účasti jak ŘSD, tak města Strakonice. Během prvního roku jsou plánované stavební práce převážně na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Během druhé stavební sezóny projde kompletní rekonstrukcí vozovka a chodníky podél hlavní komunikace na zhruba dvou kilometrech,“ uvedl za ŘSD tiskový mluvčí Adam Koloušek.

Lnáře jedou na semafory

V následujících měsících musí řidiči počítat také s omezením na trase mezi Pískem a Plzní, kde se jezdí na semafory. Na průtahu obcí Lnáře roste nová kruhová křižovatka, dochází k přestavbě té původní, která leží na křížení silnic I/20, II/174 a II/177. To, že práce poběží i během léta potvrdil starosta Lnář Josef Honz.

„Komunikace I/20 zůstane ale po dobu stavby s omezeními i nadále průjezdná. Větší omezení čeká řidiče na silnicích II. tříd, které budou v závislosti na jednotlivé etapy stavby zcela uzavřeny,“ uvedl za ŘSD Adam Koloušek.

Zatáčka u Drahonic má na kontě další nehodu. Auto skončilo na střeše v příkopu

Po kruhovém objezdu ve Lnářích toužili už dlouho, hlavně kvůli bezpečí v obci a snížení rychlosti aut, která do obce vjíždějí. „Stávající podoba křížení zmíněných komunikací už navíc zcela neodpovídá současnému provozu s ohledem například na dopravní intenzity na této trase. Pro zlepšení dopravní situace, zmenšení kolizních ploch, usměrnění dopravních proudů a také zvýšení nosnosti vozovky tak byla navržena přestavba stávající křižovatky na křižovatku okružní. Samotná křižovatka s vnějším průměrem 34 metrů pak bude uzpůsobena pro průjezd vozidel o délce 22 metrů i pro potřeby nadměrných nákladů,“ dodal Adam Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic vede stavební úpravy za cenu zhruba 30 milionů korun bez DPH společnost Sinice Klatovy a. s.. Zprovoznění nové okružní křižovatky je pak plánované do konce listopadu.

V Lidmovicích kyvadlově

Práce na výstavbě opěrné zdi a chodníku v Lidmovicích u Vodňan jedou za částečné uzavírky silnice I/22. Provoz je tu veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. K opětovnému úplnému zprovoznění hlavní silnice by pak mělo dojít nejpozději do konce července.