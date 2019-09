Strakonice - Na Strakonicku je to s houbami dost špatné. Říká to houbař Jan Malířský.

"Všude prší, ale tady ani kapka, a tak se nelze divit, že zejména hříbků je velmi málo, a to co se najde, tak je z 80 procent červivé. A to platí i u hřibů hnědých, žlutomasých a i u bedel vysokých, u kterých to nebývá zvykem. Ale přesto se najdou již ryzce, celkem dost je hřibů kovářů, klouzků modřínových a značné množství různobarevných holubinek. Nejvíce pak barvy vínové až fialové, a to klobouk i třeň, navíc pro svou palčivou chuť je nejedlá. Na houby proto na Šumavu nebo do Brd, do východních Čech nebo na Moravu, ale i tam červivost také bude. Doufejme, že září a říjen budou lepší měsíce na houby."