Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 169 suspektních vzorků a 6 vzorků od samoplátců.

„Na Strakonicku aktuálně nemáme žádný aktivní případ, na Táborsku jeden, Písek a Jindřichův Hradec mají po dvou, Prachaticko má 15 a Českokrumlovsko 31. Přes stovku pozitivních stále evidujeme na Českobudějovicku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. „Tento týden přibylo v kraji 32 nových případů, to je 4,5 případu na den, v kraji máme v tuto chvíli velmi příznivou epidemiologickou situaci. Za poslední týden nepřibyl podle dat ÚZIS žádný nový případ na Táborsku a Jindřichohradecku, na Písecku a Prachaticku po jednom a na Českokrumlovsku dva,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

„Pro podezření na COVID-19 bylo v kraji indikováno 263 459 PCR vyšetření, za včerejšek a dnešek jich přibylo 169, a dále 6 samoplátců, těch bylo celkově otestováno 16 954. Celkově tak bylo v kraji provedeno 280 413 PCR testů. Dnes nebylo hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19, celkem jich bylo v kraji verifikováno 1 792,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.

V kraji bylo onemocnění potvrzeno u 51 179 žen a 47 590 mužů, 28 714 osob je z Českobudějovicka, 16 048 z Táborska, 15 891 z Jindřichohradecka, 12 338 z Písecka, 10 636 ze Strakonicka, 8 149 z Českokrumlovska a 6 993 z Prachaticka. Celkem 10 283 případy byly potvrzeny v kategorii dětí do 14 let, z toho 2 180 případů ve věkové skupině do 4 let, 3 720 v kategorii 5-9 let a 4 383 v kategorii 10–14 let. Ve skupině mladých lidí 15–24 let bylo pozitivních 9 687 osob, z toho 4 521 v kategorii 15–19 a 5 166 v kategorii 20–24 let, 12 932 v kategorii 25–34 let, 16 653 v kategorii 35–44 let, 18 796 v kategorii 45–54 let a 14 042 v kategorii 55–64. Celkem 16 376 případů bylo verifikováno ve skupině osob starších 65 let, z toho 9 190 v kategorii 65–74 let a 7 186 v kategorii nad 75 let.

KHS Jihočeského kraje