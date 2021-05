Obyvatelé sídliště jsou naštvaní a bezmocní. Bez tepla i teplé vody byli kvůli vzájemnému sporu obou subjektů krátce už v lednu. Situaci byl na místě řešit i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Teď se ale vše opakuje. "Nečekali jsme to. Je nám v podstatě jedno, kdo nám dodá teplo. Ať si to vyřeší mezi sebou, nejsme žádní neplatiči, peníze řádně odesíláme. Už jsem rozzlobený a chceme jít za starostou," řekl obyvatel sídliště Miroslav Jambor.

Problémy kvůli zastaveným dodávkám teplé vody mají hlavně rodiny s menšími dětmi. "Ráno jsem zjistila, že nám neteče teplá voda. Máme dvě malé děti, takže je to docela problém. Nemáme kam se jít vykoupat, budeme muset dát uvařit vodu do vany v rychlovarné konvici. Navíc se nám rozbila myčka, takže teď musíme mýt nádobí ve studené vodě," posteskla si obyvatelka sídliště Barbora. Také její sousedku Evu nemilé překvapení naštvalo: "Přijela jsem v pátek po čtrnácti dnech na cestách v zahraničí domů, chtěla jsem se večer vykoupat ve vaně a nebyla teplá voda. Nejhorší je, že si nás berou jako rukojmí."

Radikální krok teplárna zdůvodňuje tím, že jí společnost Energo dluží za dodávky tepla i teplé vody v loňském roce a navíc neměla podepsanou smlouvu na letošek. "My jsme jim smlouvu poslali a poté čekali celou zákonnou lhůtu na její podpis a doručení, což se nestalo. V pátek v 16 hodin jsme se proto rozhodli jako představenstvo teplárny přerušit dodávky tepla, protože dluhy společnosti Energo dělají přibližně 4 a půl milionu korun," uvedl generální ředitel teplárny Pavel Hřídel.

Jednatel firmy Energo Roman Němeček ale tvrdí, že smlouva od něj odešla. "Smlouvu jsme obdrželi ve čtvrtek, obratem ji podepsali a řádně odeslali jak mailem tak i datovou schránkou. Dostali ji všichni vedoucí pracovníci teplárny, včetně pana starosty a v kopii i Energetický regulační úřad," bránil se jednatel s tím, že teplárna dluží naopak peníze jemu za pronájem výměníků.

Podle strakonického starosty Břetislava Hrdličky (Strakonická Veřejnost), je ale smlouva, kterou jednatel Energa zveřejnil i na internetu, falzifikát. S krokem teplárny souhlasí. "My jsme dodávali tři čtvrtě roku, pořád není podepsaná smlouva, není zaplaceno, tohle vede ke krachu teplárny a poškození Strakonic. Topit lidem nemůžeme, nemáme licenci, abychom dodávali nad rámec dodávek, tu nám sebral ERÚ. Chtěl jsem, aby nám ji vrátili, ERÚ to odmítá. Volal jsem na ERÚ na pohotovost, tam mi řekli, že musím počkat do pondělka," uvedl pro ČTK Hrdlička.

Jak se situace dál vyvine je momentálně těžké odhadnout. Lidé na strakonickém sídlišti Šumavská by měli zůstat bez tepla i teplé vody minimálně po celý víkend.