V pondělí 17. ledna 2022 uplynulo 3,5 roku ode dne, kdy jsme předávali staveniště firmě Pohl a.s., a začala největší přestavba strakonického muzea v jeho historii (založeno roku 1894, umístěno v hradu od roku 1937). Během tohoto období bylo do objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje investováno cca 140 mil. korun.

Prvopočátky našeho projektu však sahají ještě hlouběji do minulosti. Vlastnímu zahájení realizace předcházelo období dvouletých administrativních příprav. Již v letech 2016 a 2017 probíhala příprava stavebního projektu ve spolupráci s NPÚ České Budějovice a odborem PP JčK ČB. Bylo třeba získat veškerá jejich stanoviska a rozhodnutí, která jsou pro rekonstrukci NKP nutností. Součástí příprav projektu byly i restaurátorské průzkumy, soupisy stavebních prvků, dendrochronologické analýzy, výtvarná studie k jednotlivým expozicím s následným projektem, který obsahoval i studii interiérového osvětlení a osazení audio video technikou.

Celý komplexní projekt Obnova vybraných objektů v areálu NKP strakonický hrad byl podán v březnu 2017 do 52. výzvy IROP. V lednu 2018 přišlo písemné potvrzení o jeho výběru a schválení. Projekt dostal finanční podporu z EU ve výši 102 047 031,- (90%), příspěvek MMR 6 002 766,90 Kč (5%) kofinancování JčK 12 005 533,10 (10%). Celková výše financování projektu 120 055 331,- Kč.

Následovalo hlavní výběrové řízení na realizátora stavby a restaurátora nástěnných maleb a kamenných prvků. Vybrána byla firma Pohl a.s. Roztoky u Prahy. Smlouva byla podepsána a staveniště předáno 17. července 2018.

Po dvou a půl letech stavební práce na třech objektech (Bavorském paláci, komendě řádu maltézských rytířů a spojovacím krčku) byly ukončeny a prostory předány zpět uživateli k 31. 12. 2020. Byly realizovány nákladem 78 052 227,72 Kč (původní vysoutěžená cena ve smlouvě 61 442 154,- Kč), se čtyřmi dodatky o vícepracích v celkové výši 16 610 073,72 Kč.

Celkem se jednalo o rekonstrukci prostor o výměře cca 2300 m2.

Stavební úpravy probíhaly v tzv. Bavorském paláci, kde je umístěno muzeum, v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) a ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím.

Na hraně životnosti byla elektřina, rozvody vody i kanalizace. Porušena byla statika v celém objektu. V průzkumech se ukázalo i napadení některých dřevěných částí dřevomorkou a dalšími dřevokaznými houbami. Téměř všechna dřevěná záhlaví původních trámů byla uhnilá, krov se musel na mnoha místech protézovat. Bylo také nutné odstranit veškeré novotvary, sádrokartonové příčky, palubkové stropy apod.

To vše bylo během rekonstrukce odstraněno a zrekonstruováno. Navíc připojením na dálkové vytápění jsou nové expozice temperovány, takže mohou být v provozu po celý rok. Tím bude rozšířena nabídka akcí a podpořen i rozvoj cestovního ruchu ve městě. Rekonstrukcí skladových prostor získává muzeum nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost. Nové je i sociální zařízení a prostor pro odpočinek. Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím se hradní expozice alespoň částečně zbaví bariér.

V prosinci roku 2020 byly také dokončeny a převzaty restaurátorské práce na nástěnných malbách ve všech objektech a restaurování kamenných prvků v celkové výši 6 690 395 Kč. Prováděl je restaurátor J. Novotná a J. Rudovský.

Na stavební rekonstrukci navázala tvorba nových expozic včetně interiérového osvětlení a AV techniky. Tato etapa se blíží ke svému dokončení. Termín je březen 2022.

Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů: H. Fetterle, M. Čejka a V. Lstibůrek, grafické práce provádí grafik Petr Liška.

Výběrové řízení na dodavatele interiérů vyhrála firma REVYKO Praha. Zahájení prací však spadlo do období covidové pandemie. Firma hned v březnu 2020 spadla do třítýdenní karantény. Problémy pokračovaly i na podzim. Od října měl velké problémy jejich generální subdodavatel firma DESTIN z Čachtic. Časové zpoždění nabralo 2 měsíce a pokračovalo i v roce 2021.

Nové expozice představí 5 hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výroba, výroba motocyklů, zbraní a další prům. výroba ČZ, dudácká a loutkářská tradice. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu, kterou v roce 2015 koupil JčK od římsko-katolické církve za cca 5 mil. Kč, vzniká zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města.

Novou tvář muzea nevytvářely jen externí subjekty, ale zapojeni byli všichni pracovníci muzea. Scénáře k jednotlivým expozicím, veškeré texty a popisky vypracovávali pracovníci muzea. Probíhala zde potřebná výběrová řízení dle směrnice JčK k restaurování a konzervování sbírkových předmětů, pořizovaní modelů, kopií a faksimilií, jejichž originály nejsou běžné dostupné, a přesto je chceme návštěvníkům představit.

Na čem se nyní ještě pracuje:

• podklady do dotykových obrazovek (filmy, foto, texty, zvukové nahrávky)

• edukační programy pro děti a mládež – speciální software

• dokončovací instalační práce sb. předmětů do vitrín i prostoru (do 18.2.)

• zprovoznění a propojení AV techniky (do konce února)

• speciální nasvícení jednotlivých vitrín bodovými světly z lišt (od 21. 2. firmou ERCO)

Jedna etapa Muzea středního Pootaví skončila a začíná se psát etapa další. S novými, moderními expozicemi, novým logem, novými www stránkami, novými publikacemi, novým orientačním systémem.

Chceme být muzeem moderním, zábavným i poučným, přístupným všem věkovým kategoriím. S tímto záměrem byly expozice tvořeny a budou pro veřejnost od 1. dubna 2022 otevřeny.

Nové logo muzea a mlýnu

V souvislosti s otevřením rekonstruovaných expozic začíná Muzeum středního Pootaví Strakonice používat nový jednotný vizuální styl. Mění se logo samotného muzea stejně jako historického vodního mlýna v Hoslovicích, jenž muzeum spravuje. Autorem jednotného vizuálního stylu je Petr Liška, který připravoval i grafiku pro nové expozice a orientační systém muzea.

Grafická část muzejního loga je inspirována částí ikonické stavby strakonického hradu, kterou je gotická věž Rumpál. Grafické označení vodního mlýna Hoslovice vychází ze značky muzea a tvoří její podznačku. Používá stejné prvky v jiné barevnosti a orientaci. Řada obloučků, která ve značce muzea zobrazuje nosníky ochozu věže Rumpál, je otočena vzhůru a zastupuje v podznačce vodní živel. V souladu s tím nahrazuje v barevnosti modrá červenou. V ojedinělých případech lze použít variantu značky s rozšířeným textem „Historický vodní mlýn Hoslovice“.

Nová loga začínají být používána v muzejních publikacích, na plakátech a jiných tiskovinách, ale budou i součástí různých propagačních předmětů, jako jsou například propisovací tužky, hrnečky, tašky, trička a další.

Nový web

Muzeum střední Pootaví se v rámci rekonstrukce hradu a muzejních expozic rozhodlo pro změnu celkové image, s níž souvisí i nové moderní logo, ale také i nové moderní webové stránky, oficiální komunikační nástroj muzea.

S novým logem jsme chtěli i nové grafické zpracování webových stránek, abychom pouze nezměnili logo, ale i barvy a celkový vizuál a působení webu na návštěvníky.

Zadání bylo jasné, chceme moderní webovou prezentaci, která se správně zobrazí na všech zařízení, tedy odborně řečeno responzivní web. Na starém webu jsme toto museli řešit speciální úvodní stránkou pro mobilní zařízení, což bylo zbytečné a příliš složité. Chtěli jsme moderní grafický design vytvořený dle našich požadavků a představ, ale s dodržením webových standardů.

Uživatelskou přívětivost pro příjemný zážitek návštěvníků na našich webových stránkách.

Obsahové a technické SEO, tedy optimalizace pro vyhledávače s využitím správných klíčových slov a se zaměřením na Google a Seznam.

Dobře dohledatelný web podpořený kvalitním odkazem, který nezapomíná na veškerá nařízení GDPR, přístupnosti webu a samozřejmě nastavení cookies.

A v neposlední řadě i web na kvalitním hostingu s poskytováním veškerých zabezpečovacích služeb.

Dalším důležitým požadavkem byla možnost vkládání jakýchkoliv obrázků a videí. Na starém webu jsme mohli vložit, a to ještě na dost složité úrovni, obrázek omezené kvality, který jsme museli oříznout do požadovaného obdélníkového tvaru. S novým webem můžeme nahrát jakkoliv velký soubor bez nutného ořezu.

S tím souvisí i možnost vložení videa. Na starém webu tato možnost nebyla. Navíc s nástupem coranaviru jsme rozjeli náš YouTubový kanál, kam pravidelně vkládáme záznamy z akcí, vernisáží a také jsme začali natáčet rukodělná videa v rámci programu Jedeme online. Tudíž možnost vkládání videa se stala jednou z priorit. Na starém webu šel napsat pouze odkaz, který nás na youtubový kanál pouze přesměroval. Na novém webu můžeme kratší videa nahrát rovnou na web a ty delší řešíme odkazem na YouTube s tím rozdílem, že video lze prohlížet přímo na našem webu nebo se klasicky přepnout na YouTube.

Nechybí ani zapojení sociální sítě Facebook, který spolu s YouTubem přináší na hlavní stránce návštěvníkovi aktuální dění na těchto platformách.

Dále jsme požadovali na novém webu formulář pro přímou komunikaci. A také předpřipravený modul pro možnost zakoupení online vstupenek. Službu, kterou v budoucnu plánujeme zavést.

Ovšem největší požadavek byl na jednoduchou administraci v co největším měřítku z naší strany. Nechtěli jsme při jakékoliv změně psát správci požadavek a čekat na úpravu.

Po oslovení několika firem jsme v rámci výběrového řízení vybrali firmu Netpromotion se sídlem v Chrudimi a Brně. Firma nám nejen vytvořila web na míru, ale přidali jsme i pohyblivé efekty. Firma Netpromotion navíc dodala kvalitní hosting a analytiky měření návštěvnosti webu a prokliků. Nechybí ani reporty o návštěvnosti z hlediska lokalit, zařízení a zdrojů. V rámci spolupráce máme zajištěné také bezpečnostní aktualizace.

Za web jsme zaplatili 82 000 Kč bez DPH a roční hosting se všemi výše zmíněnými službami tvoří 26 900 Kč bez DPH.

Animované filmy

Nové expozice strakonického muzea zpestří dva animované filmy.

V průběhu přípravy nových expozic vznikl ve spolupráci s táborskou firmou Filmofon animation krátký film „Stavební úpravy strakonického hradu“. Film obsahuje graficky zpracovaný stavební vývoj hradu od druhé poloviny 12. století do dnešní podoby. Součástí dvouminutového snímku je mluvený komentář k jednotlivým etapám vývoje hradu. Na přípravě podkladů se podíleli historička Markéta Kohoutová a dokumentátor Robert Malota. Vlastní film pak prostřednictvím 3D animace vytvářeli pracovníci Filmofonu Aneta Vomlelová, Jan Míka a Lukáš Vodička.

Film „Stavební vývoj strakonického hradu“ bude možné vidět v tzv. předkaplí strakonického hradu.

Ze stejné tvůrčí dílny je i další animovaný film pod názvem „Kterak Johanité do Čech přišli“. Bezmála šestiminutový snímek, jehož projekce bude součástí chystané expozice řádu maltézských rytířů, zábavnou formou vysvětluje spojení rodu Bavorů (respektive Strakonic) s johanitským řádem.

Také tento film vznikl v rámci projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice“. Scénář napsala Kateřina Husáková, Jan Míka se ujal kamery, střihu, režie i animace. Z odborného hlediska se na přípravě snímku podíleli pracovníci muzea Markéta Kohoutová, Martin Klecán (historici) a Robert Malota (dokumentátor). Komentář k filmu namluvil herec Josef Dvořák.

Animovaný film „Kterak johanité do Čech přišli“ byl vybrán na několik světových festivalů. Jeho režisér Jan Míka v roce 2021 na MUSAIONfilmu získal čestné uznání poroty za originální pedagogické pojetí muzejního filmu.

Expozice dudáctví

Náš region se může pochlubit bohatou dudáckou tradicí. Není divu, dudy tu jsou stále živé a aktuální téma. Vyučují se na místní ZUŠ, ve městě působí několik folklorních dudáckých uskupení, konají se tu nejrůznější dudácké akce, z nichž nejvýznamnější je mezinárodní dudácký festival. Dokonce i místní pivo nese jméno Dudák…

Strakonické muzeum se snaží tento symbol města v nové expozici důstojně představit. Návštěvníci se tu seznámí nejen s historií dud, ale také si prohlédnou repliky tohoto nástroje od středověku až po 19. století. Jmenujme např. kopii barokních musette, středověké dudy se zvířecí hlavičkou dle ikonografických materiálů ze 14. století, renesanční dudy dle vyobrazení M. Praetoria, či primitivní dudy zhotovené jen pomocí nože z dílny V. Kašpaříka. Chybět nebude ani neogotický nástroj P. Skalického a samozřejmě nejrůznější plátkové píšťaly a frčáky, považované za předchůdce dud.

Ve Velkém rytířském sále se pak v návaznosti na mezinárodní dudácké festivaly, kdy Strakonice navštěvují dudáci z různých koutů světa, objeví dudy z Evropy i mimoevropských států, např. z Gruzie, Tunisu či Austrálie. V posledních letech se podařilo rozšířit sbírky mj. díky dlouhodobé spolupráci s holandským dudákem a sběratelem J. de Grootem, ale také nákupy od dudařů z Běloruska, Chorvatska, Francie, Itálie, Lotyšska, Maďarska, Mallorcy, Malty, Polska, Rakouska, Rumunska a samozřejmě Slovenska.

Důležitou částí expozice je představení české dudácké tradice s důrazem na náš region. Návštěvníci budou moci srovnat nástroje nejen z 19. a 20. století, ale vystaveny tu budou i dudy současných tvůrců z dílny Čípů, Konradyů, L. Jungbauera, M. Janovce, M. Stechera, V. Kováříka, O. Lišky, či strakonického dudaře J. Vehrleho. Nechybí nástroje z pozůstalosti dudáků J. Režného či L. Zacha. Velké poděkování patří rodině vodňanského dudáka O. Hofmanna, která jeho dudy strakonickému muzeu věnovala.

Pamatováno bude i na děti. Samy si budou moci sestavit skutečné dudy či si prohlédnou hračky s dudáckou tématikou.

Autoři: PhDr. Ivana Říhová, ředitelka muzea; Mgr. Robert Malota, vedoucí oddělení odborných pracovníků muzea; Mgr. Lucie Kupcová, programový a propagační pracovník; Mgr. Irena Novotná, etnografka muzea