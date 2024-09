Významná výročí byla ve strakonické teplárně vždy příležitostí, kdy mohla do provozu nahlédnout veřejnost. Ne jinak tomu je i v letošním roce, kdy Teplárna Strakonice a.s. slaví 70 let od založení a 30 let od vzniku akciové společnosti.

Den otevřených dveří si lidé ve strakonické teplárně mohli užít v pátek 13. září a byl o něj zájem. Pro návštěvníky byly připravené nejen komentované prohlídky provozu, ale například také výstava fotografií ze zákulisí teplárny, lidé mohli nahlédnout do kronik a pro nejmenší nechyběl tvořivý koutek. Kdo se nebál, navštívil i peklo. Pro mnohé nebylo tajemstvím, že ve strakonické teplárně mají pekelní chlupáči pobočku.

Den otevřených dveří teplárny se koná většinou jednou za deset let. „Brány široké veřejnosti, zákazníkům a odběratelům otevíráme mimořádně u příležitostí takto významných výročí. Naposledy to bylo v roce 2014, kdy jsme si připomínali šedesát let od uvedení teplárny do provozu,“ zmínila finanční ředitelka společnosti Teplárna Strakonice a.s. Jana Králíková. Dodala, že návštěvníky provozem teplárny provázeli zaměstnanci, kteří představili celý proces výroby tepelné a elektrické energie. Lidé měli šanci srovnat si také dobové snímky z provozu s těmi aktuálními a otevřený byl i protiatomový bunkr pro ochranu civilního obyvatelstva, o kterém mnozí lidé ani nevědí, že se v areálu teplárny nachází.

Pokud jste prohlídku Teplárna Strakonice a.s. nestihli, můžete do provozu nahlédnout alespoň prostřednictvím našich fotografií a videa.