Energo nemělo s teplárnou smlouvu. Návrh smlouvy teplárna Energu poslala. Mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort ČTK řekl, že teplárna tak splnila svou zákonnou povinnost. Firma Energo do smlouvy podle Němečka v pátek doplnila chybějící výpovědní lhůtu a poslala ji teplárně podepsanou. Kopii mají podle Němečka radnice i ERÚ. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost), ale uvedl, že smlouva, kterou jednatel Energa zveřejnil i na internetu, je falzifikát.

Město má v teplárně 77,3 procenta akcií. Němeček podle starosty neříká pravdu. "My jsme dodávali tři čtvrtě roku, pořád není podepsaná smlouva, není zaplaceno, tohle vede ke krachu teplárny a poškození Strakonic. Souhlasím s tím, že to teplárna udělala, už to dál není možné. Topit lidem nemůžeme, nemáme licenci, abychom dodávali nad rámec dodávek, tu nám sebral ERÚ. Chtěl jsem, aby nám ji vrátili, ERÚ to odmítá. Volal jsem na ERÚ na pohotovost, tam mi řekli, že musím počkat do pondělka," řekl Hrdlička.

Němeček popisuje situaci jinak. "Smlouvu jsme dostali ve čtvrtek. Byla nepodepsaná, neúplná, přesto všechno jsme smlouvu včera (v pátek) podepsali a odeslali do teplárny a v kopii i na Energetický regulační úřad. Teplárna i přes tuto skutečnost večer dodávky tepla do sídliště uzavřela a v současné době neteče na sídlišti teplá voda a nejde ani vytápění. Tento zoufalý počin teplárny naprosto nechápeme. Jsem v kontaktu s lidmi na sídlišti, jedná se asi o 14 bytových domů," řekl Němeček.

Teplárna v pátek rozhodla, že ukončí dodávky všem, kteří nemají smlouvu, případně nemají zaplaceno, řekl ČTK generální ředitel teplárny Pavel Hřídel. Podle starosty vychází vedení firmy z podobných situací, jaké řešily společnosti E.ON nebo ČEZ.

ERÚ vyzval před časem obě firmy, aby respektovaly předběžné opatření, jež úřad vydal. Podle něj musí teplárna Energu dál dodávat a Energo za teplo platit. ERÚ nedávno rozhodl ve sporném řízení, že teplárna musí Energu předložit návrh nové smlouvy. Rozhodnutí je pravomocné.

Podle Němečka Energo teplárně nedluží. Podle vedení teplárny jí ale Energo dluží, a to zhruba 4,5 milionu. Energo podle Hřídele uvádí, že za letošní leden až duben mu teplárna dluží přes 13 milionů.

Teplárna skončila v roce 2019 ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu, tržby byly 316 milionů. Prodala 472,5 terajoulů tepla. Loni měla zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) přes 67 milionů korun, uvedla na svém facebookovém profilu. Vytápí 7000 domácností a desítky firem.