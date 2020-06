Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na procházku s dětmi je právě pro vás určena questingová hra Strakonická šifra.

Logo Strakonické šifry. | Foto: strakonice.eu

Vede od strakonického hradu do centra a je dlouhá asi dva kilometry. Nezbytná je hrací karta. Odpovídat budete na čtrnáct otázek k zajímavým místům. Principem hry je projít město a odpovědi na otázky doplnit do tajenky. Zveršovaný text provází hráče po trase, nabízí různé indicie a správné rozluštění vede k získání pokladu. Tím je odměna, kterou hráči získají za odevzdání hrací karty, když se vrátí zpět do městského informačního centra v zámku. Hrací kartu lze vyzvednout v informačním centru nebo vytisknout z webových stránek města.