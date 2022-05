Po Strakonické, která je i součástí trasy I/3, vede tranzit z Prahy do Rakous a do Českého Krumlova a také je využívána pro cestu ze sídlišť do centra města.

Současné zúžení Strakonické o dva pruhy na jeden v každém směru by mělo trvat do 14. května 2022. Podle průběhu prací a povětrnostních podmínek mají opravy v dalších úsecích mezi Pražskou třídou a mostem přes Vltavu trvat až dva měsíce, nejméně do počátku června. Akce začala 22. dubna 2022 a investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Budějovicích na Strakonické začalo dopravní peklo. Zůstaly jen dva pruhy

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD ČR bude nyní také přesunuta autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra za křižovatku Strakonická x Plzeňská ulice. Zastávka bude přesunuta po celou dobu stavby.

O nadcházejícím víkendu se například počítá s opravou úseků u nájezdu do Strakonické od Písku a od Českého Krumlova na křižovatce "diamant", takže nájezd z těchto směrů nebude možný. Při akci se také bude rekonstruovat vozovka u křižovatky Strakonické a Pražské třídy.

Opravy Strakonické samozřejmě znamenají větší zátěž pro ostatní komunikace ve městě, například pro Husovu třídu nebo Mánesovu ulici.